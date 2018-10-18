Второе уголовное дело экс-проректора ТИУ Ошибкова передано в суд

Сообщается, что три года назад он приказал гендиректору "НИПИ "Нефтегазпроект" подписать с ним как с физлицом договор. Учредителем фирмы выступало само учебное заведение. Документ касался работ по разработке технологии использования отходов бурения.
Цифра, которая фигурировала в договоре - 2,298 млн. рублей. В конце того же года Ошибкову перечислили два миллиона. Остальная часть ушла на налоги. Сообщается, что Ошибков не выполнял условия документа, работу вместо него делали люди из ВУЗа.
Это не первое уголовное дело, которое возбуждено в отношении Александра Ошибкова. Весной 2018 года его признали виновным в хищении 179 млн. рублей, а также в превышении полномочий на должности. Тогда суд назначил ему шесть лет тюрьмы общего режима.