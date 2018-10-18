nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Второе уголовное дело экс-проректора ТИУ Ошибкова передано в суд

18 октября 2018, 15:00
Бывшего проректора ТИУ Александра Ошибкова собираются привлечь к суду еще по одному экономическому преступлению. Ему инкриминируют мошенничество на крупную сумму с использованием служебного положения.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что три года назад он приказал гендиректору "НИПИ "Нефтегазпроект" подписать с ним как с физлицом договор. Учредителем фирмы выступало само учебное заведение. Документ касался работ по разработке технологии использования отходов бурения.

Цифра, которая фигурировала в договоре - 2,298 млн. рублей. В конце того же года Ошибкову перечислили два миллиона. Остальная часть ушла на налоги. Сообщается, что Ошибков не выполнял условия документа, работу вместо него делали люди из ВУЗа.

Это не первое уголовное дело, которое возбуждено в отношении Александра Ошибкова. Весной 2018 года его признали виновным в хищении 179 млн. рублей, а также в превышении полномочий на должности. Тогда суд назначил ему шесть лет тюрьмы общего режима.

Материалы по теме
Тюменский суд приговорил бывшего проректора ТИУ к 6 годам лишения свободыВторое уголовное дело завели в Тюмени в отношении бывшего проректора ТИУ Александра Ошибкова
#Новости#ТИУ#Прокуратура#Хищения#Дела судебные#Тюмень#Радик Енчу#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25