Второе уголовное дело экс-проректора ТИУ Ошибкова передано в суд

Это не первое уголовное дело, которое возбуждено в отношении Александра Ошибкова. Весной 2018 года его признали виновным в хищении 179 млн. рублей, а также в превышении полномочий на должности. Тогда суд назначил ему шесть лет тюрьмы общего режима.