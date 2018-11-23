Экс-ректору тюменского вуза Олегу Новоселову вынесен третий приговор

Из материалов уголовного дела следует, что в период с 2015 по 2016 год фигурант похитил у ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» более 3,3 млн рублей. Олег Новоселов в качестве физического лица заключил с организацией контракт на работы по разработке методики проектирования водоохранных зон, несмотря на то, что средства на это были получены в полном объеме, работы по договору так и не были выполнены.