Сотрудница "Росгосстраха" Александра Кутергина в СИЗО объявила голодовку

4 октября к Александре Кутергиной приезжал уполномоченный по правам человека Дмитрий Мезенцев. Как стало известно "Нашему городу", он навестил в СИЗО-4 только Кутергину.11 октября заключенную навещали представители Общественной комиссии, передав ей ответы на ее жалобы по внепроцессуальному обращению с ней сотрудников ФСБ, а также проинформировали о правах при содержании под стражей. 14 октября, в воскресенье, Александра объявила голодовку.