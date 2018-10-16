Сотрудница "Росгосстраха" Александра Кутергина в СИЗО объявила голодовку

"Александра Кутергина, находящаяся с 24 июля в СИЗО по обвинению в экономическом преступлении, с воскресенья начала голодовку с требованием не согласия с избранной мерой пресечения", - рассказывает знакомый Кутергиной Сергей Русанов.
Он сообщил, что Следственный комитет в ответ на письмо общественников с требованием изменить меру пресечения оставил неизменным свое решение. Кроме того, СКР отказал в свидании Кутергиной с мужем и детьми.
4 октября к Александре Кутергиной приезжал уполномоченный по правам человека Дмитрий Мезенцев. Как стало известно "Нашему городу", он навестил в СИЗО-4 только Кутергину.11 октября заключенную навещали представители Общественной комиссии, передав ей ответы на ее жалобы по внепроцессуальному обращению с ней сотрудников ФСБ, а также проинформировали о правах при содержании под стражей. 14 октября, в воскресенье, Александра объявила голодовку.
В СКР пока не прокомментировали ситуацию с голодовкой Кутергиной.
По версии следствия, Кутергина разработала и реализовала схему обмана во время страхования транспорта областной полиции. Главный менеджер по указанию Кутергиной от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывались услуги по страхованию транспортных средств полиции. По мнению адвоката Кутергиной, следователь не предоставил доказательств, подтверждающих причастность Кутергиной к преступлению.