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В последние дни ноября Антипинский НПЗ пошел на мировую с двумя истцами

3 декабря 2018, 14:30
Фото: annpz.ru
Антипинский НПЗ продолжает выступать в судебных заседаниях в качестве ответчика. Так, в последние дни ноября фирма заключила в судах два мировых соглашения, по которым обязуется заплатить многомиллионные задолженности.
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Тюмень

29 ноября арбитражный суд Тюменской области утвердил мировое соглашение между истцом АО «ЭПАК-Сервис» и ответчиком АНПЗ.

Истец требовал от ответчика погасить задолженность в размере, эквивалентном 407 554,80 евро в рублях по курсу Банка России на день оплаты и 536,608 тыс. рублей по договорам поставки. Но часть этой сумму была уже оплачена. Учитывая это, оставшаяся задолженность составила 391 803,78 евро и 487,261 тыс. рублей. Кроме этого, Антипинский НПЗ должен возместить половину расходов истца по уплате госпошлины в размере 95,7 тыс. рублей. Все это АНПЗ должен был погасить до 30 ноября.

Но как сообщили «Нашему городу» в АО «ЭПАК-Сервис» долг находится в процессе выплаты.

В соответствии с действующим законодательством на переводы между банками отводится до пяти рабочих дней

Исковое заявление было подано 18 сентября. Суд принял к производству заявление на следующий день, 19 сентября.

Фирма «Эпак-Сервис» находится в Омске. Осуществляет полный комплекс услуг по поставке аналитического и вспомогательного лабораторного оборудования. Есть филиал в Тюмени.

Еще одно мировое соглашение Антипинский НПЗ заключил с фирмой ООО «Реиннольц». Арбитражный суд Свердловской области утвердил решение 30 ноября.

Истец ООО «Реиннольц» просил взыскать с АНПЗ задолженность в размере 1,5 млн рублей и неустойку – 5,9 тыс. рублей.

Теперь ответчик должен выплатить эту сумму в два этапа. 764,445 тыс. рублей до 15 февраля и точно такую же сумму до 15 марта следующего года. От уплаты неустойки истец отказался.

В свою очередь, Антипинский НПЗ отказался от требований к истцу о выплате неустойки за нарушение сроков поставки товара в размере 4,892 тыс. рублей. АНПЗ должен будет также вернуть половину расходов истца по уплате госпошлины – 14,174 тыс. рублей.

ООО «Реиннольц» зарегистрировано в Екатеринбурге. Занимается производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производством оборудования для фильтрования и очистки газов.

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