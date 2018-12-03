В последние дни ноября Антипинский НПЗ пошел на мировую с двумя истцами

Истец требовал от ответчика погасить задолженность в размере, эквивалентном 407 554,80 евро в рублях по курсу Банка России на день оплаты и 536,608 тыс. рублей по договорам поставки. Но часть этой сумму была уже оплачена. Учитывая это, оставшаяся задолженность составила 391 803,78 евро и 487,261 тыс. рублей. Кроме этого, Антипинский НПЗ должен возместить половину расходов истца по уплате госпошлины в размере 95,7 тыс. рублей. Все это АНПЗ должен был погасить до 30 ноября.