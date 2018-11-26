Антипинский НПЗ пошел на мировую с тамбовским подрядчиком и обязуется оплатить услуги

По мировому соглашению АНПЗ должен рассчитаться с задолженностью в два этапа до 15 декабря текущего года, а также вернуть истцу половину уплаченной им госпошлины в размере 20 728 рублей.
В свою очередь, АО «ЗАВКОМ» отказался от взыскания процентов за пользование чужими деньгами в размере 80 327 рублей.
АО «ЗАВКОМ» зарегистрировано в Тамбове в 2002 году. Занимается производством оборудования для обработки материалов с использованием процессов, не включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки.