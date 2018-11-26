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Антипинский НПЗ пошел на мировую с тамбовским подрядчиком и обязуется оплатить услуги

26 ноября 2018, 12:16
Фото: annpz.ru
В Тамбове областной арбитражный суд утвердил мировое соглашение между истцом АО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» (АО «ЗАВКОМ») и ответчиком Антипинским НПЗ. АНПЗ признал долги перед «ЗАВКОМ» в размере 3,6 млн рублей.
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Тюмень

По мировому соглашению АНПЗ должен рассчитаться с задолженностью в два этапа до 15 декабря текущего года, а также вернуть истцу половину уплаченной им госпошлины в размере 20 728 рублей.

В свою очередь, АО «ЗАВКОМ» отказался от взыскания процентов за пользование чужими деньгами в размере 80 327 рублей.

АО «ЗАВКОМ» зарегистрировано в Тамбове в 2002 году. Занимается производством оборудования для обработки материалов с использованием процессов, не включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки.

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#Новости#Антипинский НПЗ#Дела судебные#Тюмень#Радик Енчу#Экономика
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