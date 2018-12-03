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Сбербанк выделит Антипинскому НПЗ 9 млрд рублей на закупку нефти и прочих расчетов

3 декабря 2018, 11:02
Фото: Сайт АНПЗ
Сбербанк одобрил выделение дополнительного кредитного лимита Антипинскому НПЗ. Общий размер дополнительного оборотного финансирования завода может составить 9 млрд рублей.

Сообщается, что представители Сбербанка есть в совете «Нового потока» и антипинского предприятия. Выделенный лимит средств направлен на покупку нефти и оплаты плановых расходов НПЗ.

19 ноября Сбербанк назначил дополнительные кредитные лимиты Антипинскому НПЗ в размере 5,5 млрд рублей. Примерно в это время Транснефть ограничила поставки нефти на завод из-за отсутствия маршрутных поручений. В ближайшее время, по информации пресс-службы «Нового потока», директором НПЗ станет представитель «Сбербанк Капитала» Максим Андриасов. Более того, до конца 2018 года будет будет разработан план инвестиций в производство New Stream Group.

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#Новости#Антипинский НПЗ#Кредитование#Александр Мязин#Экономика
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