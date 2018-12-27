Последние дни уходящего года Антипинский НПЗ проводит в судах

В Арбитражном суде Тюменской области проходит судебное разбирательство между истцом ООО «Строительство объектов промышленности и города» и ответчиком Антипинским НПЗ. Истец требует взыскать с АНПЗ проценты за пользование чужими деньгами в размере 2,075 млн рублей.
26 декабря состоялось предварительное судебное заседание. Стороны не явились, извещены надлежащим образом. Ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой давности, возражает против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в первой инстанции.
Но суд назначил рассмотрение дела по существу на 21 января следующего года.
Истец должен представить суду до судебного заседания письменные возражения на заявление ответчика о пропуске срока исковой давности и другие документы.
Ответчик должен представить суду отзыв на исковое заявление по заявленным требованиям, а также доказательства обоснованности возражений, если они имеются.
Сегодня в 11 часов должно было состояться предварительное заседание по исковому заявлению «Мидград». По нему истец требует взыскать с ответчика – Антипинский НПЗ – 1,755 млн рублей. Результатов заседания пока нет.
24 декабря в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением обратилась компания «Энергострой». Сумма исковых требований к Антипинскому НПЗ составляет 8,273 млн рублей. Накануне, 26 декабря, суд принял к производству заявление. Предварительное судебное заседание состоится 30 января.
Два спора проходят в московском Арбитражном суде. Истец «Конструкторское бюро «Стройпроект» 27 ноября подал исковое заявление о взыскании с Антипинского НПЗ 6,056 млн рублей. Однако заявление дважды не принимали из-за нарушений. 25 декабря претензию приняли. Предварительное судебное заседание состоится 31 января 2019 года.
Фирма «Финанс инжиниринг групп» по своему исковому заявление требует взыскать с ответчика Антипинского НПЗ 102, 055 млн рублей. Судебное заседание состоялось 18 декабря, но в итоге суд перенес разбирательство на 12 февраля следующего год.