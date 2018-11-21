В «Новом Потоке» рассказали о будущем Антипинского НПЗ

В пресс-службе Нового потока" сообщили, что на базе предприятия планируется создание современного нефтехимического производства. Для этих целей группа компаний планирует привлечь дополнительные инвестиции, в том числе откроет новые кредитные линии.
ГК «Новый Поток» и Сбербанк договорились о расширении стратегического партнерства. До конца 2018 года они утвердят финансовый план, который предусматривает дополнительные инвестиции.
В пресс-службе «Нового Потока» также рассказали о недавних рокировках. В ноябре гендиректором АНПЗ стал представитель Сбербанка Максим Андриасов. Он совмещает этот пост с должностью старшего вице-президента ГК «Новый Поток» по нефтепереработке.
Геннадий Лисовиченко, ранее занимавший руководящую должность в Антипинском НПЗ, избран в Совет директоров управляющей компании New Stream Group – АО «Новый Поток». Там он курирует деятельность завода и занимается вопросами стратегического развития предприятия.
Антипинский НПЗ перерабатывает более 8 млн тонн нефти в год. Со следующего года мощность переработки увеличится до 9 млн тонн в год.