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В «Новом Потоке» рассказали о будущем Антипинского НПЗ

21 ноября 2018, 10:07
Фото: annpz.ru
Слухи о возможной передаче Антипинского НПЗ Сбербанку не подтвердились. В пресс-службе ГК «Новый Поток», в которую входит АНПЗ, заявили «Нашему городу», что какие-либо предположения о передаче предприятия банку являются безосновательными.
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Тюмень

В пресс-службе Нового потока" сообщили, что на базе предприятия планируется создание современного нефтехимического производства. Для этих целей группа компаний планирует привлечь дополнительные инвестиции, в том числе откроет новые кредитные линии.

ГК «Новый Поток» и Сбербанк договорились о расширении стратегического партнерства. До конца 2018 года они утвердят финансовый план, который предусматривает дополнительные инвестиции.

В пресс-службе «Нового Потока» также рассказали о недавних рокировках. В ноябре гендиректором АНПЗ стал представитель Сбербанка Максим Андриасов. Он совмещает этот пост с должностью старшего вице-президента ГК «Новый Поток» по нефтепереработке.

Геннадий Лисовиченко, ранее занимавший руководящую должность в Антипинском НПЗ, избран в Совет директоров управляющей компании New Stream Group – АО «Новый Поток». Там он курирует деятельность завода и занимается вопросами стратегического развития предприятия.

Антипинский НПЗ перерабатывает более 8 млн тонн нефти в год. Со следующего года мощность переработки увеличится до 9 млн тонн в год.

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