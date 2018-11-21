В «Новом Потоке» рассказали о будущем Антипинского НПЗ

В пресс-службе «Нового Потока» также рассказали о недавних рокировках. В ноябре гендиректором АНПЗ стал представитель Сбербанка Максим Андриасов. Он совмещает этот пост с должностью старшего вице-президента ГК «Новый Поток» по нефтепереработке.