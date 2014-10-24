Погода в выходные: город продолжает заносить снегом

Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, во второй выходной день на этой неделе, в воскресенье 26 октября будет несколько прохладнее. Днем воздух прогреется до -10 градусов. Северо-западный ветер наберет скорость 5 м/с. Днем похолодает до -12 градусов, однако ветер ослабнет. День выдастся снежным и пасмурным.