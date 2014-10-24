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Погода в выходные: город продолжает заносить снегом

24 октября 2014, 15:51
В конце этой недели за окнами идет небольшой снег, столбики термометров показывают -8 градусов. Теплый юго-западный ветер дует со скоростью 4 м/с. К вечеру в воздухе похолодает на два градуса, ветер станет слабее, а снегопад продолжится.
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Тюмень

По данным с сайта NashGorod.ru, в субботу 25 октября значительного похолодания не ожидается. В светлое время суток температура воздуха составит 9 градусов ниже нуля, день пройдет при прохладном северо-западном ветре скоростью 4 м/с. Вечером температура воздуха составит -11 градусов, скорость ветра снизится до 3 м/с. Весь день в городе будет идти снег.

Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, во второй выходной день на этой неделе, в воскресенье 26 октября будет несколько прохладнее. Днем воздух прогреется до -10 градусов. Северо-западный ветер наберет скорость 5 м/с. Днем похолодает до -12 градусов, однако ветер ослабнет. День выдастся снежным и пасмурным.

Фото: http://nnm.me

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