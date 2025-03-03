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Posted 3 марта, 14:05

Published 3 марта, 14:05

Modified 3 марта, 14:07

Updated 3 марта, 14:07

Тюменцы жалуются на завалы снега, а депутаты предложили ввести смертную казнь

Тюменцы жалуются на завалы снега, а депутаты предложили ввести смертную казнь

3 марта 2025, 14:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Тюменские депутаты предложили ввести смертную казнь за наркопреступления. С 15 марта в Тюмени перекроют движение на улице Джанбровского. Тюменская область вошла в топ-3 по росту автокредитов. В тюменской деревне пожаловались на заваленные снегом дороги. Тюменец получит выплату за потерянную руку.

Дударева завалило снегом

Жители тюменской деревни Дударева переживают, что их затопит еще до начала основного паводка. Дороги в поселении так плохо убирают от снега, что при наступлении тепла улицы окажутся просто залиты водой.

Со слов местных жителей, жалобы в администрацию МО Московский, в том числе обращения через госуслуги, не приносят ожидаемого результата. Всего тюменцы насчитали порядка 20 жалоб, касающихся неудовлетворительного состояния дорог.

В тюменской деревне пожаловались на заваленные снегом дороги
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Потерял руку — поделись деньгами

В Тюменской области за потерянную на производстве руку работнику назначена денежная компенсация в виде 2,5 млн рублей. Однако работодатель — комбинат строительных материалов подал встречный иск на 620 тыс. рублей.

Выяснилось, что работник получил от комбината заем в 1,87 млн рублей на установку высокотехнологичного протеза, но часть суммы обратно не вернул. Остаток компания потребовала через суд.

Тюменец получит выплату за потерянную на работе руку. Но часть денег вернет комбинату
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Лидер по росту автокредита

Тюменская область вошла в тройку лидеров по росту автокредита. Тюменцы начали год с покупки новых автомобилей в кредит. В январе рост займов у банков на эти цели почти поднялся до уровня столицы.

В Тюменской области в конце прошлого года банки выдали гражданам 1,26 млн рублей автокредитов. В начале текущего года общая сумма достигла 1,27 млн рублей

Тюменская область вошла в топ-3 регионов по росту автокредитов
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Перекроют дорогу

В Тюмени с 15 марта перекроют движение на улице Джанбровского в районе ее пересечения с трассой «Екатеринбург-Тюмень». Дорожные службы совместно с администрацией Московского сельского поселения планируют организовать альтернативный проезд через улицы Мирную и Тюменскую в деревне Дударева.

Это связано с началом работ, проводимых подрядчиком, по переносу электросетей, возведению опор для будущего путепровода и строительству удерживающих конструкций.

В Тюмени с 15 марта перекроют движение на улице Джанбровского
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Смертная казнь за наркопреступления

В Тюменской областной думе обсуждается возможность ужесточения наказания за преступления, связанные с наркотиками. За наркопреступления депутаты предложили ввести смертную казнь.

С этой целью будет сформирована рабочая группа, задача которой будет детальная проработка вопроса для дальнейшего внесения предложения в Государственную Думу. 20 марта будет предоставлен отчет о правонарушениях, связанных с наркотиками за 2024 год. По результатам отчета будет сформирована рабочая группа.

В Тюменской области предложили ввести смертную казнь за наркопреступления
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