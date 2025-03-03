Тюменцы жалуются на завалы снега, а депутаты предложили ввести смертную казнь

Posted 3 марта, 14:05
Published 3 марта, 14:05
Modified 3 марта, 14:07
Updated 3 марта, 14:07
Жители тюменской деревни Дударева переживают, что их затопит еще до начала основного паводка. Дороги в поселении так плохо убирают от снега, что при наступлении тепла улицы окажутся просто залиты водой.
Со слов местных жителей, жалобы в администрацию МО Московский, в том числе обращения через госуслуги, не приносят ожидаемого результата. Всего тюменцы насчитали порядка 20 жалоб, касающихся неудовлетворительного состояния дорог.
В Тюменской области за потерянную на производстве руку работнику назначена денежная компенсация в виде 2,5 млн рублей. Однако работодатель — комбинат строительных материалов подал встречный иск на 620 тыс. рублей.
Выяснилось, что работник получил от комбината заем в 1,87 млн рублей на установку высокотехнологичного протеза, но часть суммы обратно не вернул. Остаток компания потребовала через суд.
Тюменская область вошла в тройку лидеров по росту автокредита. Тюменцы начали год с покупки новых автомобилей в кредит. В январе рост займов у банков на эти цели почти поднялся до уровня столицы.
В Тюменской области в конце прошлого года банки выдали гражданам 1,26 млн рублей автокредитов. В начале текущего года общая сумма достигла 1,27 млн рублей
В Тюмени с 15 марта перекроют движение на улице Джанбровского в районе ее пересечения с трассой «Екатеринбург-Тюмень». Дорожные службы совместно с администрацией Московского сельского поселения планируют организовать альтернативный проезд через улицы Мирную и Тюменскую в деревне Дударева.
Это связано с началом работ, проводимых подрядчиком, по переносу электросетей, возведению опор для будущего путепровода и строительству удерживающих конструкций.
В Тюменской областной думе обсуждается возможность ужесточения наказания за преступления, связанные с наркотиками. За наркопреступления депутаты предложили ввести смертную казнь.
С этой целью будет сформирована рабочая группа, задача которой будет детальная проработка вопроса для дальнейшего внесения предложения в Государственную Думу. 20 марта будет предоставлен отчет о правонарушениях, связанных с наркотиками за 2024 год. По результатам отчета будет сформирована рабочая группа.