Тюменцы жалуются на завалы снега, а депутаты предложили ввести смертную казнь

С этой целью будет сформирована рабочая группа, задача которой будет детальная проработка вопроса для дальнейшего внесения предложения в Государственную Думу. 20 марта будет предоставлен отчет о правонарушениях, связанных с наркотиками за 2024 год. По результатам отчета будет сформирована рабочая группа.