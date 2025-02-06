В тюменской столовой ученики увидели мышь, а на пожаре в деревне погиб человек

Так, средний заработок в Тюмени составил 71 тысячу рублей, в Москве — 100 тысяч рублей. За год разница между ними увеличилась на 10%: с 30% в 2023 году до 40% в 2024 году. Для дефицитных специальностей разрыв вырос более, чем на 10%: с 26% до 37%.