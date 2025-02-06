В тюменской столовой ученики увидели мышь, а на пожаре в деревне погиб человек

Posted 6 февраля, 13:45
Published 6 февраля, 13:45
Modified 6 февраля, 13:47
Updated 6 февраля, 13:47
Как стало известно, средние заработные платы в столице почти вполовину выше, чем в Тюмени. За 2024 год разрыв увеличился на 10%.
Так, средний заработок в Тюмени составил 71 тысячу рублей, в Москве — 100 тысяч рублей. За год разница между ними увеличилась на 10%: с 30% в 2023 году до 40% в 2024 году. Для дефицитных специальностей разрыв вырос более, чем на 10%: с 26% до 37%.
Мышь заметили школьники Ялуторовска во время обеда. После неприятного инцидента прокуратура должна заняться этим делом. Надзорное ведомство проверит, насколько достоверен опубликованный в сети ролик и как обстоят дела с санитарными условиями в школьной столовой.
Между тем, в местных пабликах некоторые горожане предполагают, что ребята специально принесли мышь в школу.
Единственная жительница расселенной многоэтажки на Бабарынке через суд потребовала у администрации Тюмени обеспечить ее жильем. Получившие компенсацию за аварийную квартиру дочь и внук истицы присоединились к требованиям и попросили доплатить. Они сослались на то, что выплаченных мэрией денег не хватило на покупку нового жилья.
Суд встал на сторону пожилой женщины. Теперь пенсионерке должны предоставить квартиру площадью не менее 56,9 квадратных метров в черте города на условиях социального найма. В увеличении суммы компенсации отказано.
Серьезное возгорание произошло ночью в частном доме деревни Песчаное Казанского района Тюменской области. Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области выехали на место пожара. Пожар ликвидировали на площади 64 квадратных метра. Человека спасти не удалось. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
46 молодых активистов из тюменского отделения ЛДПР покинули партию. Как выяснилось, они ушли из-за отсутствия поддержки со стороны партийного координатора по УрФО Владимира Сысоева.
Как сообщил лидер молодежной организации ЛДПР Тимур Темуркаев, представители молодежного крыла либерал-демократов не имеют возможности расти и развиваться, а «социальные лифты, которые должны были поддерживать молодые таланты, вышли из строя».