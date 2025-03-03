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Posted 3 марта, 11:10

Published 3 марта, 11:10

Modified 3 марта, 11:12

Updated 3 марта, 11:12

В Тюмени с 15 марта перекроют движение на улице Джанбровского

В Тюмени с 15 марта перекроют движение на улице Джанбровского

3 марта 2025, 11:10
Фото: nashgorod.ru.
Для уменьшения транспортных затруднений, дорожные службы совместно с администрацией Московского сельского поселения планируют организовать альтернативный проезд через улицы Мирную и Тюменскую в деревне Дударева.

В Тюмени с 15 марта будет частично перекрыто движение по улице Джанбровского в районе ее пересечения с трассой «Екатеринбург-Тюмень».

Это связано с началом работ, проводимых подрядчиком, по переносу электросетей, возведению опор для будущего путепровода и строительству удерживающих конструкций.

Для снижения транспортной нагрузки и создания альтернативного маршрута, дорожное управление совместно с администрацией поселка Дударева прорабатывают возможность организации проезда через улицы Мирную и Тюменскую в деревне Дударева.

Фото: ГУС ТО

Также изменения коснутся подъезда к ЖК «Колумб» по улице Первооткрывателей со стороны автодороги «Екатеринбург-Тюмень». Там начато строительство ливневой канализации и пешеходной эстакады.

Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание и строго соблюдать ПДД.

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В Тюмени появится объездная дорога вокруг Ожогино, она позволит связать Червишевский и Московский тракт.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Электросети#Путепровод#Трасса Екатеринбург-Тюмень#Движение
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