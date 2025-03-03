В Тюмени с 15 марта перекроют движение на улице Джанбровского

Posted 3 марта, 11:10
Published 3 марта, 11:10
Modified 3 марта, 11:12
Updated 3 марта, 11:12
В Тюмени с 15 марта будет частично перекрыто движение по улице Джанбровского в районе ее пересечения с трассой «Екатеринбург-Тюмень».
Это связано с началом работ, проводимых подрядчиком, по переносу электросетей, возведению опор для будущего путепровода и строительству удерживающих конструкций.
Для снижения транспортной нагрузки и создания альтернативного маршрута, дорожное управление совместно с администрацией поселка Дударева прорабатывают возможность организации проезда через улицы Мирную и Тюменскую в деревне Дударева.
Также изменения коснутся подъезда к ЖК «Колумб» по улице Первооткрывателей со стороны автодороги «Екатеринбург-Тюмень». Там начато строительство ливневой канализации и пешеходной эстакады.
Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание и строго соблюдать ПДД.
В Тюмени появится объездная дорога вокруг Ожогино, она позволит связать Червишевский и Московский тракт.