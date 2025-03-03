С начала года на тюменских дорогах погибли 12 человек

Posted 3 марта, 10:24
Published 3 марта, 10:24
Modified 3 марта, 10:58
Updated 3 марта, 10:58
В феврале в Тюменской области была проведена проверка всех федеральных трасс с участием представителей ГИБДД, владельцев дорог и подрядчиков, ответственных за их содержание. Об этом сообщает региональная пресс-служба ведомства.
По словам начальника Управления ГИБДД Тюменской области Андрея Миллера, в текущем году на этих дорогах произошло 52 аварии, 12 человек погибли, ранения получили 92 человека. Количество погибших сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. 26 случаев ДТП произошли на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
Благодаря усилиям рабочей группы, возглавляемой заместителем губернатора Сергеем Шустовым, и взаимодействию ГИБДД с дорожными службами, число аварийно-опасных участков сократилось до двух.
По итогам 2024 года, опасные зоны, где произошло три и более ДТП, выявлены на 292 км трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе и на 577 км трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.
В целях повышения безопасности на этих участках планируется установка шериф-балок, светодиодных знаков, а также организация освещения на пересечении дорог в Ишимском районе — 577 км трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.
Инвалид-колясочник пожаловался в прокуратуру на плохие дороги в тюменском селе. Прокурорская проверка установила, что дороги в селе несут угрозу для жизни и здоровья граждан.