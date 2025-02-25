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Posted 25 февраля, 07:23

Published 25 февраля, 07:23

Modified 25 февраля, 07:25

Updated 25 февраля, 07:25

До конца года в Тюменской области будет построен мост через реку Барсук

До конца года в Тюменской области будет построен мост через реку Барсук

25 февраля 2025, 07:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Строительство объекта будет выполнено за счет средств областного бюджета. По контракту, завершение строительства запланировано в ноябре текущего года.

В Викуловском районе Тюменской области, на мостовом переходе через реку Барсук, начались предварительные этапы перед бетонированием балочных пролетов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУС ТО.

Технология предусматривает ручную дуговую сварку фиксирующих элементов с использованием специальных пластин и последующей заливкой стыков раствором из цемента и песка.

Как сообщили в региональном Главном управлении строительства, финансирование объекта, расположенного между селом Коточиги и деревней Красная Елань, осуществляется из областного бюджета. К строительству объекта подрядчик приступил в октябре 2024 года.

«На сегодняшний день уже возведены опоры и установлены пролетные конструкции. Сейчас ведется подготовка к установке ограждений. Пропускная способность моста составит 80 тонн. Согласно контракту, завершение строительства намечено на ноябрь 2025 года», — заявили в управлении.

Новый мост полностью заменит старую деревянную конструкцию.

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До конца года в Тюмени будет спроектирован мост через Туру. Путепровод будет оснащен двумя полосами движения и пятью кольцевыми съездами с тротуарами и велосипедными дорожками.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Финансирование#Тротуары#Мост#Путепровод#Велосипедные дорожки#Викуловский район
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