До конца года в Тюменской области будет построен мост через реку Барсук

Posted 25 февраля, 07:23
Published 25 февраля, 07:23
Modified 25 февраля, 07:25
Updated 25 февраля, 07:25
В Викуловском районе Тюменской области, на мостовом переходе через реку Барсук, начались предварительные этапы перед бетонированием балочных пролетов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУС ТО.
Технология предусматривает ручную дуговую сварку фиксирующих элементов с использованием специальных пластин и последующей заливкой стыков раствором из цемента и песка.
Как сообщили в региональном Главном управлении строительства, финансирование объекта, расположенного между селом Коточиги и деревней Красная Елань, осуществляется из областного бюджета. К строительству объекта подрядчик приступил в октябре 2024 года.
«На сегодняшний день уже возведены опоры и установлены пролетные конструкции. Сейчас ведется подготовка к установке ограждений. Пропускная способность моста составит 80 тонн. Согласно контракту, завершение строительства намечено на ноябрь 2025 года», — заявили в управлении.
Новый мост полностью заменит старую деревянную конструкцию.
До конца года в Тюмени будет спроектирован мост через Туру. Путепровод будет оснащен двумя полосами движения и пятью кольцевыми съездами с тротуарами и велосипедными дорожками.