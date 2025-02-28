В Тюмени появится дорога, которая свяжет Червишевский и Московский тракт

Posted 28 февраля, 02:30
Published 28 февраля, 02:30
Modified 28 февраля, 02:32
Updated 28 февраля, 02:32
В Тюмени намерены построить объездную дорогу вокруг Ожогино. По данным Главного управления строительства Тюменской области, эта трасса соединит Червишевский и Московский тракты.
«В настоящий момент ведется разработка проектной документации для строительства обхода Ожогино, на участке от развязки в районе Червишевского тракта до Салманова», — проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что маршрут новой трассы также пройдет по улице Джанбровского, обеспечивая связь между Червишевским и Московским трактами, что послужит дополнительным выездом из Тюменской слободы. Планируется, что он будет четырехполосным.
Дорожные работы на период 2025–2027 годов не запланированы, но уже ведется подготовка к строительству выезда в направлении будущей объездной дороги.
В Тюмени разрабатывается проект, согласно которому в ЖК «Колумб» появится новая улица от Московского тракта до Обхода Тюмени.