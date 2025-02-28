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Posted 28 февраля, 02:30

Published 28 февраля, 02:30

Modified 28 февраля, 02:32

Updated 28 февраля, 02:32

В Тюмени появится дорога, которая свяжет Червишевский и Московский тракт

В Тюмени появится дорога, которая свяжет Червишевский и Московский тракт

28 февраля 2025, 02:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Строительство
В Тюмени планируют построить обход Ожогино. Новая дорога свяжет Червишевский и Московский тракты, а также станет еще одним потенциальным выездом из Тюменской слободы.

В Тюмени намерены построить объездную дорогу вокруг Ожогино. По данным Главного управления строительства Тюменской области, эта трасса соединит Червишевский и Московский тракты.

«В настоящий момент ведется разработка проектной документации для строительства обхода Ожогино, на участке от развязки в районе Червишевского тракта до Салманова», — проинформировали в ведомстве.

Подчеркивается, что маршрут новой трассы также пройдет по улице Джанбровского, обеспечивая связь между Червишевским и Московским трактами, что послужит дополнительным выездом из Тюменской слободы. Планируется, что он будет четырехполосным.

Дорожные работы на период 2025–2027 годов не запланированы, но уже ведется подготовка к строительству выезда в направлении будущей объездной дороги.

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В Тюмени разрабатывается проект, согласно которому в ЖК «Колумб» появится новая улица от Московского тракта до Обхода Тюмени.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Дорога#Объездная дорога#Проектирование
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