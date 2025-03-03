В тюменской деревне пожаловались на заваленные снегом дороги

В комментариях к новости в городском паблике «ЧС Тюмень» некоторые отметили, что заснеженные дороги — одна из черт русской деревни. Другая тюменка не согласилась с такой позицией. По ее словам, чиновники города и района кивают друг на друга, чтобы не заниматься Дударева.