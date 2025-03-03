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Posted 3 марта, 10:08

Published 3 марта, 10:08

Modified 3 марта, 10:10

Updated 3 марта, 10:10

В тюменской деревне пожаловались на заваленные снегом дороги

В тюменской деревне пожаловались на заваленные снегом дороги

3 марта 2025, 10:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Тюменский район
Жители тюменской деревни Дударева переживают, что их затопит еще до начала основного паводка. Дороги в поселении так плохо убирают от снега, что при наступлении тепла улицы окажутся просто залиты водой.

Местный житель рассказал, что жалобы в местную администрацию ничего не дают: в администрацию подали около 20 жалоб на состояние дорог. Чиновники советуют обращаться напрямую в подрядную организацию, которая должна чистить снег.

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«В Дударева не убирают снег и наледь. Многочисленные официальные обращения в администрацию МО Московский, в том числе обращения через госуслуги, не приводят к положительным результатам. Приближается тепло. Весь снег потечет, и мы не сможем ни ездить, ни ходить по улицам», — рассказал местный житель.

В комментариях к новости в городском паблике «ЧС Тюмень» некоторые отметили, что заснеженные дороги — одна из черт русской деревни. Другая тюменка не согласилась с такой позицией. По ее словам, чиновники города и района кивают друг на друга, чтобы не заниматься Дударева.

«Город буквально съел эту „деревню“, а за благоустройство отвечают районные чиновники и администрация Московского МО, которым эта деревня уже отрезанный ломоть», — написала тюменка.
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Некоторые горожане пожаловались, что проблемы с уборкой снега есть по всей областной столице. Другие посоветовали просто ждать, когда снег растает и высохнет.

«Растает, через неделю, не беспокойтесь», «В Тюмени за коммунальщиками не следят от слова совсем», — написали в комментариях.

Мэр Тюмени Максим Афанасьев признал, что 40 обслуживающих организаций в Тюмени привлекли к ответственности за плохую уборку снега. По его словам, власти рассматривают каждую жалобу от горожан.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Дороги#Тюменский район#Уборка снега#Гололед
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