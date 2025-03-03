Чистый понедельник — как провести первый день Великого поста

Posted 3 марта, 10:24
Published 3 марта, 10:24
Modified 3 марта, 10:26
Updated 3 марта, 10:26
Этот день нужно провести в чистоте, как физической, так и духовной. Это один из самых строгих дней поста, когда большинство христиан полностью отказываются от пищи и пьют только воду. Так освобождается время для молитвы, а мысли о еде не сбивают с нужных помыслов.
Послабление дается маленьким детям, беременным женщинам и больным людям, которым здоровье не позволяет держать строгий пост.
Чистый понедельником — это народное название. Предки старались в этот день очистить себя и дом от «духа Масленицы». Традиционно ходили в баню, убирались, избавлялись от старых вещей. В этот день задумывались о своей жизни: нет ли в ней грязных помыслов, дурных дел, от которых надо очистить душу.
Великий пост продлится до 19 апреля, и все это время верующие вспоминают о том, как Иисус в течение 40 дней постился в пустыне. Они очищают души, готовятся к главному православному празднику — Воскресению Христову. На время поста из повседневного рациона исключают мясо и мясные продукты, рыбу, яйца, молоко и все его производные, включая сливочное масло и сыр.