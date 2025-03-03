Чистый понедельник — как провести первый день Великого поста

Чистый понедельником — это народное название. Предки старались в этот день очистить себя и дом от «духа Масленицы». Традиционно ходили в баню, убирались, избавлялись от старых вещей. В этот день задумывались о своей жизни: нет ли в ней грязных помыслов, дурных дел, от которых надо очистить душу.