nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 08:12

Published 1 марта, 08:12

Modified 1 марта, 08:38

Updated 1 марта, 08:38

Тюменцам рассказали рецепты простых и сытных постных блюд

Пост с пользой — рецепты простых и вкусных постных блюд без мяса и яиц

1 марта 2025, 08:12
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцам рассказали рецепты простых и сытных постных блюд

С 3 марта для православных христиан начинается Великий пост. Некоторые считают, что без мяса и яиц кулинария заканчивается и начинаются голодные обмороки. Но можно питаться просто и вкусно и во время поста. Расскажем, как легко перестроить свое меню и оздоровить организм в Великий пост 2025.

Смысл Великого поста

Для воцерковленных людей это время духовного очищения в память о 40 днях, проведенных Христом в пустыне, где он подвергался искушениям и постился. Смысл поста в солидарности и единстве христиан, усмирении плоти и одухотворении человека. Для тех, кто регулярно ходит в храм и молится, это особое время, для каждого дня установлены свои правила. Прежде всего это отказ от мяса и мясных продуктов, молока и всех его производных, включая сливочное масло и сыр, яиц.

Эта строгость часто отпугивает тех, кто хотел бы соблюдать пост, но не уверен в своих силах или не готов к духовной составляющей. Можно начать поститься с простого отказа от некоторых продуктов. И это пойдет организму только на пользу, если не слишком увлекаться.

Многие диетологи советуют периодически отказываться от мяса и молочных продуктов, чтобы очистить и оздоровить организм. Некоторые используют это время, чтобы сбросить лишний вес: сидеть на диете одной грустно, а вот когда от самых калорийных продуктов отказывается вся страна…

Свежие овощи
Свежие овощи. Фото: 1MI

Простое решение есть!

Великий пост в 2025 году начнется 3 марта, сразу после Масленицы. Сейчас намного проще соблюдать пост, чем 20-30 лет назад, не говоря уже о далеком прошлом. На волне популярности вегетарианства для многих животных продуктов придумали равноценную по вкусу растительную замену. Например, котлеты можно готовить из фасоли и бобов, гуляш — из соевого протеина, сыр и творог — тоже из сои, это всем известный тофу. Особо креативные люди смогли заменить даже красную рыбу: тонкие пластики моркови вымачивают в смеси соевого соуса и специй.

Правда, в магазинах продукты для групп с особыми пищевыми пристрастиями часто стоят дороже своих аналогов, приготовленных по традиционным рецептам. Но даже без тофу и соевого гуляша довольно просто составить меню без мяса, яиц и молока.

Ведь можно варить каши из любой крупы, макароны. Большинство видов пасты приготовлено по классическому рецепту: из муки и воды, поэтому отлично подходят для поста. В поварском арсенале также остаются грибы, все бобовые, а это горох, нут, фасоль, чечевица, соя, арахис. Кстати, они отличный источник белка. Не запрещены морепродукты: мидии, кальмары и креветки. Растительное масло, соленья, маринады, все виды овощей. На сладкое остаются фрукты и сухофрукты, кисели, компоты, орехи, мед, чай и кофе, горький шоколад.

И все-таки, главное правило Великого поста — не переедать. Из перечисленных продуктов можно приготовить как вкусные основные блюда, так и десерты, которые захочется съесть до последнего кусочка. Поэтому за столом лучше проявить сдержанность: это и в русле правил поста, и для фигуры полезно.

Тюменская область вошла в топ-3 самых пьющих регионов
Узнать подробнее
Овощной суп в горшочке
Овощной суп в горшочке. Фото: 1MI

Рецепты постных блюд на каждый день

Начало Великого поста — самое трудное время. Организм перестраивается, мирится с дефицитом энергии. Самым простым завтраком в это время будут бутерброды с ржаным хлебом, авокадо, помидорами и кунжутом. Если утром есть время готовить, то день можно начать с гречневой каши с луком. Обед будет сытным с винегретом и овощным супом с рисом. А на ужин можно запечь в духовке картошку и добавить к ней квашеной капусты. Если хочется чего-то поинтереснее, можно нафаршировать перец смесью любимых овощей и грибами и минут 30 протушить его в овощном бульоне.

Нашли самые простые рецепты постных блюд из привычных продуктов, приготовление которых не займет много времени, а результат порадует вкусом.

Цветная капуста
Цветная капуста. Фото: Изображение Midjourney

Запеканка из картофеля и цветной капусты

Это отличный вариант сытного блюда как для завтрака, так и для обеда. Готовиться запеканка просто и получается вкусной.

Ингредиенты:

  • картошка 300 г;
  • цветная капуста 300 г;
  • одна луковица;
  • одна морковь;
  • растительное масло 2 ст. л.;
  • панировочные сухари 3 ст. л.

Сделать традиционную зажарку: мелко нарезать лук, натереть на терке морковь и обжарить до мягкости. Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить. Картошку сварить отдельно. Готовые овощи блендером измельчить в пюре и приправить по вкусу. Массу выложить в форму, присыпать панировочными сухарями. Выпекать 30 минут в духовке при 190 градусах.

Стали хуже жить? Тюменская область ухудшила позиции в рейтинге качества жизни
Узнать подробнее
Салат из свежих овощей
Салат из свежих овощей. Фото: 1MI

Постный крабовый салат

В салате используются все обычные продукты, кроме одного: яйца заменим на любые грибы, которые вам нравятся. Чаще всего используют шампиньоны. И, конечно, приготовим постный майонез.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 200 г;
  • рис 150 г;
  • лук репчатый 1 шт.;
  • кукуруза консервированная 1 банка;
  • грибы консервированные 250 г;
  • майонез 150-200 г;
  • соль 1 щепотка.

С грибов слить жидкость, мелко нарезать. Крабовые палочки нарезать кубиками. Лук очистить, промыть, мелко нарезать. Смешать все ингредиенты, добавить вареный рис, кукурузу, майонез и хорошо перемешать.

Пять способов превратить блины в полезную еду
Узнать подробнее

Постный домашний майонез

Можно купить специальный майонез в магазине, там уже появились упаковки с надписью «постный». Но можно приготовить самим из проверенных натуральных продуктов. Рецептов постного майонеза существует едва ли не больше, чем вариантов этого соуса, приготовленного из традиционных ингредиентов. Основой могут быть аквафаба или овсяное молоко, орехи или фасоль, яблоки или авокадо. Расскажем, как сделать нежный майонез на основе жидкости от консервированного горошка и густой соус с крахмалом и чесноком.

Для легкого соуса с нежным вкусом потребуются ингредиенты:

  • жидкость от горошка 150 мл;
  • оливковое масло 300 мл;
  • горчица 1 ч. л.;
  • сахар 1 ст. л.;
  • соль 1 ч. л.;
  • лимонный сок 2 ст. л.

Приготовление максимально простое. Сначала смешать все жидкое ингредиенты и взбить блендером в течение 3 минут. Добавить в смесь соль и сахар и взбивать еще 3 минуты. Соус готов!

Второй вариант майонеза более густой и пряный.

Ингредиенты:

  • растительное масло 200 мл;
  • сухая горчица 1 ст. л.;
  • кукурузный крахмал 2 ст. л.;
  • куркума 0,5 ч. л.;
  • чеснок 2 зубчика;
  • лимонный сок 1 ст. л.;
  • сахар 1 ч. л.;
  • соль 1 ч. л.;
  • вода 250 мл.

Крахмал и сухую горчицу смешать, влить кипяток и растереть до однородной массы. Отставить в сторону. В глубокой миске смешать масло и лимонный сок, добавить массу с горчицей, перемешать. Туда же добавить остальные ингредиенты и пропущенный через пресс чеснок. Взбить блендером на высокой скорости около пяти минут.

Точно не Скорпионы: назван топ-5 лучших мужей среди знаков зодиака
Узнать подробнее
Десерт со свежими ягодами
Десерт со свежими ягодами. Фото: 1MI

Ленивый штрудель

Сладкоежки могут сделать полезные конфеты из измельченных сухофруктов и орехов. Такие рецепты в сети найдутся на любой вкус. Но если приложить чуть-чуть усилий, то не придется коротать пост без выпечки. Расскажем, как приготовить вкусные и простые десерты.

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий 3 листа;
  • яблоки 3-5 шт.;
  • изюм 70-100 г;
  • сахар около 100 г;
  • растительное масло — 50-100 мл.

Изюм промыть, залить кипятком и оставить на 10-15 минут, потом слить воду. Яблоки очистить и натереть на крупной терке, если сока очень много, излишек слить. Добавить к яблоку изюм. Каждый лист лаваша с одной стороны слегка смазать растительным маслом и присыпать сахаром. Сверху распределить яблочную начинку и свернуть рулетом. Каждый сверху снова смазать маслом и присыпать сахаром. Отправить противень с рулетами в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!

Свежие ягоды — отличный топинг для десертов в пост
Свежие ягоды — отличный топинг для десертов в пост. Фото: 1MI

Апельсиновый манник

Ингредиенты:

  • сок апельсиновый 200 мл;
  • масло растительное 100 г;
  • сахар — 200 г;
  • манная крупа — 200 г;
  • мука — 160 г;
  • цедра апельсина тёртая — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.

В миске смешать апельсиновый сок и манку, добавить сахар, растительное масло и натертую на терке цедру. Перемешать и оставить на 20-30 минут, чтобы манка набухла. После этого добавить соду и хорошо перемешать. В готовую смесь небольшими порциями добавить просеянную муку, перемешивая так, чтобы не было комочков. По консистенции тесто должно быть как сметана, лишнюю муку сыпать не нужно.

Переложить тесто в смазанную маслом и присыпанную панировочными сухарями форму. Поставить в разогретую духовку и выпекать при 180 градусах 40-45 минут.

У входа в тюменскую церковь хотят открыть популярный алкомаркет
Узнать подробнее

Постное меню в кафе

Многие кафе и рестораны на время Великого поста вводят дополнительное постное меню или отдельные блюда. В Тюмени постные блюда можно найти в ресторане грузинской кухни «Хочу Пури»: это и пхали, и хрустящие баклажаны с чесноком, и чипсы из вешенок. Ресторация «Тургенев» предлагает гречку с белыми грибами, овощи гриль. В ресторане «Бархан» можно попробовать постный аччик-чучук из помидоров, грузди со сметаной, WOK с креветками. В меню чайханы Plov lounge постные блюда вынесены в отдельное меню: овощной лагман с соусом лазы, плов с тыквой и курагой, морковный тарт с грецким орехом.

Крем-суп
Ассорти пхали
Плов с тыквой и курагой
Крем-суп. Фото: сервис 2ГИС

Также постное меню предлагает концептуальный ресторан «Мята», кафе-ресторан «Соловьиная роща», ресторан «Свою компания» и другие заведения общепита.

Как видите, вкусно питаться во время поста совсем не сложно. И не обязательно искать особенные ингредиенты — достаточно внимательно читать состав на этикетках продуктов. Или просто заказать доставку из кафе, которые предлагают постный вариант своих фирменных блюд.

Читайте также:
Деньги из воздуха: опасное мясо приносит миллионы тюменским производителямЦены на сливочное масло в Тюмени начали падатьТюменские заводы уличили в нарушениях при производстве мяса и молока
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Рецепты#Еда#Продукты#Великий пост#Все материалы авторов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика