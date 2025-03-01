Пост с пользой — рецепты простых и вкусных постных блюд без мяса и яиц

Начало Великого поста — самое трудное время. Организм перестраивается, мирится с дефицитом энергии. Самым простым завтраком в это время будут бутерброды с ржаным хлебом, авокадо, помидорами и кунжутом. Если утром есть время готовить, то день можно начать с гречневой каши с луком. Обед будет сытным с винегретом и овощным супом с рисом. А на ужин можно запечь в духовке картошку и добавить к ней квашеной капусты. Если хочется чего-то поинтереснее, можно нафаршировать перец смесью любимых овощей и грибами и минут 30 протушить его в овощном бульоне.