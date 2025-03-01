Пост с пользой — рецепты простых и вкусных постных блюд без мяса и яиц

Posted 1 марта, 08:12
Published 1 марта, 08:12
Modified 1 марта, 08:38
Updated 1 марта, 08:38
Для воцерковленных людей это время духовного очищения в память о 40 днях, проведенных Христом в пустыне, где он подвергался искушениям и постился. Смысл поста в солидарности и единстве христиан, усмирении плоти и одухотворении человека. Для тех, кто регулярно ходит в храм и молится, это особое время, для каждого дня установлены свои правила. Прежде всего это отказ от мяса и мясных продуктов, молока и всех его производных, включая сливочное масло и сыр, яиц.
Эта строгость часто отпугивает тех, кто хотел бы соблюдать пост, но не уверен в своих силах или не готов к духовной составляющей. Можно начать поститься с простого отказа от некоторых продуктов. И это пойдет организму только на пользу, если не слишком увлекаться.
Многие диетологи советуют периодически отказываться от мяса и молочных продуктов, чтобы очистить и оздоровить организм. Некоторые используют это время, чтобы сбросить лишний вес: сидеть на диете одной грустно, а вот когда от самых калорийных продуктов отказывается вся страна…
Великий пост в 2025 году начнется 3 марта, сразу после Масленицы. Сейчас намного проще соблюдать пост, чем 20-30 лет назад, не говоря уже о далеком прошлом. На волне популярности вегетарианства для многих животных продуктов придумали равноценную по вкусу растительную замену. Например, котлеты можно готовить из фасоли и бобов, гуляш — из соевого протеина, сыр и творог — тоже из сои, это всем известный тофу. Особо креативные люди смогли заменить даже красную рыбу: тонкие пластики моркови вымачивают в смеси соевого соуса и специй.
Правда, в магазинах продукты для групп с особыми пищевыми пристрастиями часто стоят дороже своих аналогов, приготовленных по традиционным рецептам. Но даже без тофу и соевого гуляша довольно просто составить меню без мяса, яиц и молока.
Ведь можно варить каши из любой крупы, макароны. Большинство видов пасты приготовлено по классическому рецепту: из муки и воды, поэтому отлично подходят для поста. В поварском арсенале также остаются грибы, все бобовые, а это горох, нут, фасоль, чечевица, соя, арахис. Кстати, они отличный источник белка. Не запрещены морепродукты: мидии, кальмары и креветки. Растительное масло, соленья, маринады, все виды овощей. На сладкое остаются фрукты и сухофрукты, кисели, компоты, орехи, мед, чай и кофе, горький шоколад.
И все-таки, главное правило Великого поста — не переедать. Из перечисленных продуктов можно приготовить как вкусные основные блюда, так и десерты, которые захочется съесть до последнего кусочка. Поэтому за столом лучше проявить сдержанность: это и в русле правил поста, и для фигуры полезно.
Начало Великого поста — самое трудное время. Организм перестраивается, мирится с дефицитом энергии. Самым простым завтраком в это время будут бутерброды с ржаным хлебом, авокадо, помидорами и кунжутом. Если утром есть время готовить, то день можно начать с гречневой каши с луком. Обед будет сытным с винегретом и овощным супом с рисом. А на ужин можно запечь в духовке картошку и добавить к ней квашеной капусты. Если хочется чего-то поинтереснее, можно нафаршировать перец смесью любимых овощей и грибами и минут 30 протушить его в овощном бульоне.
Нашли самые простые рецепты постных блюд из привычных продуктов, приготовление которых не займет много времени, а результат порадует вкусом.
Это отличный вариант сытного блюда как для завтрака, так и для обеда. Готовиться запеканка просто и получается вкусной.
Ингредиенты:
Сделать традиционную зажарку: мелко нарезать лук, натереть на терке морковь и обжарить до мягкости. Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить. Картошку сварить отдельно. Готовые овощи блендером измельчить в пюре и приправить по вкусу. Массу выложить в форму, присыпать панировочными сухарями. Выпекать 30 минут в духовке при 190 градусах.
В салате используются все обычные продукты, кроме одного: яйца заменим на любые грибы, которые вам нравятся. Чаще всего используют шампиньоны. И, конечно, приготовим постный майонез.
Ингредиенты:
С грибов слить жидкость, мелко нарезать. Крабовые палочки нарезать кубиками. Лук очистить, промыть, мелко нарезать. Смешать все ингредиенты, добавить вареный рис, кукурузу, майонез и хорошо перемешать.
Можно купить специальный майонез в магазине, там уже появились упаковки с надписью «постный». Но можно приготовить самим из проверенных натуральных продуктов. Рецептов постного майонеза существует едва ли не больше, чем вариантов этого соуса, приготовленного из традиционных ингредиентов. Основой могут быть аквафаба или овсяное молоко, орехи или фасоль, яблоки или авокадо. Расскажем, как сделать нежный майонез на основе жидкости от консервированного горошка и густой соус с крахмалом и чесноком.
Для легкого соуса с нежным вкусом потребуются ингредиенты:
Приготовление максимально простое. Сначала смешать все жидкое ингредиенты и взбить блендером в течение 3 минут. Добавить в смесь соль и сахар и взбивать еще 3 минуты. Соус готов!
Второй вариант майонеза более густой и пряный.
Ингредиенты:
Крахмал и сухую горчицу смешать, влить кипяток и растереть до однородной массы. Отставить в сторону. В глубокой миске смешать масло и лимонный сок, добавить массу с горчицей, перемешать. Туда же добавить остальные ингредиенты и пропущенный через пресс чеснок. Взбить блендером на высокой скорости около пяти минут.
Сладкоежки могут сделать полезные конфеты из измельченных сухофруктов и орехов. Такие рецепты в сети найдутся на любой вкус. Но если приложить чуть-чуть усилий, то не придется коротать пост без выпечки. Расскажем, как приготовить вкусные и простые десерты.
Ингредиенты:
Изюм промыть, залить кипятком и оставить на 10-15 минут, потом слить воду. Яблоки очистить и натереть на крупной терке, если сока очень много, излишек слить. Добавить к яблоку изюм. Каждый лист лаваша с одной стороны слегка смазать растительным маслом и присыпать сахаром. Сверху распределить яблочную начинку и свернуть рулетом. Каждый сверху снова смазать маслом и присыпать сахаром. Отправить противень с рулетами в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!
Ингредиенты:
В миске смешать апельсиновый сок и манку, добавить сахар, растительное масло и натертую на терке цедру. Перемешать и оставить на 20-30 минут, чтобы манка набухла. После этого добавить соду и хорошо перемешать. В готовую смесь небольшими порциями добавить просеянную муку, перемешивая так, чтобы не было комочков. По консистенции тесто должно быть как сметана, лишнюю муку сыпать не нужно.
Переложить тесто в смазанную маслом и присыпанную панировочными сухарями форму. Поставить в разогретую духовку и выпекать при 180 градусах 40-45 минут.
Многие кафе и рестораны на время Великого поста вводят дополнительное постное меню или отдельные блюда. В Тюмени постные блюда можно найти в ресторане грузинской кухни «Хочу Пури»: это и пхали, и хрустящие баклажаны с чесноком, и чипсы из вешенок. Ресторация «Тургенев» предлагает гречку с белыми грибами, овощи гриль. В ресторане «Бархан» можно попробовать постный аччик-чучук из помидоров, грузди со сметаной, WOK с креветками. В меню чайханы Plov lounge постные блюда вынесены в отдельное меню: овощной лагман с соусом лазы, плов с тыквой и курагой, морковный тарт с грецким орехом.
Также постное меню предлагает концептуальный ресторан «Мята», кафе-ресторан «Соловьиная роща», ресторан «Свою компания» и другие заведения общепита.
Как видите, вкусно питаться во время поста совсем не сложно. И не обязательно искать особенные ингредиенты — достаточно внимательно читать состав на этикетках продуктов. Или просто заказать доставку из кафе, которые предлагают постный вариант своих фирменных блюд.