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Posted 3 марта, 02:20

Published 3 марта, 02:20

Modified 3 марта, 02:22

Updated 3 марта, 02:22

Народные приметы на Овсянкин день: чего нельзя делать 3 марта

Народные приметы на Овсянкин день: чего нельзя делать 3 марта

3 марта 2025, 02:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Весна
По народному календарю отмечается день Овсянки, увидеть эту птичку сегодня сулит радость и удачу на весь год. С этим днем связано множество запретов, нарушение которых может обернуться неприятностями.

Что нужно делать 3 марта

В этот день хозяйки пекли сдобу из овсяной муки или просто варили овсяную кашу. Считалось, что у всех, кто съесть такое угощение в Овсянкин день, прибавится здоровья и благополучия. Поэтому сдобой угощали всех домашних, а также соседей и гостей.

Мужчины начинали подготовку к посевной: чинили инвентарь, перебирали семена. Браться за другие дела считалось неправильным, предки верили, что любые начатые в этот день работы, не касающиеся, посевной, придется переделывать.

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Что нельзя делать 3 марта

Хотя увидеть овсянку считалось удачным знаком, специально высматривать птичку — дурное знамение, которое может привести к неприятностям. В этот день нельзя носить черные вещи, а лучше добавить в наряд что-то желтое, как оперение овсянки, — это поможет привлечь удачу.

Нельзя ругаться и употреблять бранные слова, упоминать нечистую силу. Не стоит бездельничать или грустить и думать о плохом — к вам придут неожиданные неприятности. Молодежи лучше провести этот вечер в компании, а то могут остаться одинокими на весь год.

Нельзя выносить мусор — с ним можно выбросить благополучие и здоровье из дома. Если попросить в этот день взаймы соль или хлеб — урожай у вас не уродится.

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Приметы на погоду

Прилёт овсянки сулит скорое тепло, а если повезет увидеть бабочку-крапивницу, значит, совсем скоро снег сойдет. Быстро плывущие высокие облака — к хорошей погоде, а вот сосульки на крышах — к затяжной зиме.

Обильный снег предвещает богатый урожай хлеба, обилие талой воды — обильный сенокос. Если этот день туманный, значит, лето будет сырым.

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