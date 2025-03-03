Народные приметы на Овсянкин день: чего нельзя делать 3 марта

Posted 3 марта, 02:20
Published 3 марта, 02:20
Modified 3 марта, 02:22
Updated 3 марта, 02:22
В этот день хозяйки пекли сдобу из овсяной муки или просто варили овсяную кашу. Считалось, что у всех, кто съесть такое угощение в Овсянкин день, прибавится здоровья и благополучия. Поэтому сдобой угощали всех домашних, а также соседей и гостей.
Мужчины начинали подготовку к посевной: чинили инвентарь, перебирали семена. Браться за другие дела считалось неправильным, предки верили, что любые начатые в этот день работы, не касающиеся, посевной, придется переделывать.
Хотя увидеть овсянку считалось удачным знаком, специально высматривать птичку — дурное знамение, которое может привести к неприятностям. В этот день нельзя носить черные вещи, а лучше добавить в наряд что-то желтое, как оперение овсянки, — это поможет привлечь удачу.
Нельзя ругаться и употреблять бранные слова, упоминать нечистую силу. Не стоит бездельничать или грустить и думать о плохом — к вам придут неожиданные неприятности. Молодежи лучше провести этот вечер в компании, а то могут остаться одинокими на весь год.
Нельзя выносить мусор — с ним можно выбросить благополучие и здоровье из дома. Если попросить в этот день взаймы соль или хлеб — урожай у вас не уродится.
Прилёт овсянки сулит скорое тепло, а если повезет увидеть бабочку-крапивницу, значит, совсем скоро снег сойдет. Быстро плывущие высокие облака — к хорошей погоде, а вот сосульки на крышах — к затяжной зиме.
Обильный снег предвещает богатый урожай хлеба, обилие талой воды — обильный сенокос. Если этот день туманный, значит, лето будет сырым.