Народные приметы на Овсянкин день: чего нельзя делать 3 марта

В этот день хозяйки пекли сдобу из овсяной муки или просто варили овсяную кашу. Считалось, что у всех, кто съесть такое угощение в Овсянкин день, прибавится здоровья и благополучия. Поэтому сдобой угощали всех домашних, а также соседей и гостей.