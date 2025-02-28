Народные приметы на Онисимов день: чего нельзя делать 28 февраля

Posted 28 февраля, 02:07
Published 28 февраля, 02:07
Modified 28 февраля, 02:07
Updated 28 февраля, 02:07
На Онисима принято звать гостей на застолье, чтобы в доме царили благополучие. Или самим идти в гости, но не с пустыми руками: обязательно было взять с собой угощение или полезную в хозяйстве вещь.
Хозяйки в этот день занимались рукоделием: шили рубахи и полотенца, которые украшали вышивкой. Узоры выбирали не простые, а обереги, чтобы защищали от бед.
Святой Онисим считался покровителем овцеводства. Селяне «окликали» звёзды, чтобы овцы давали здоровый приплод, читали заговоры на здоровье животных.
Нельзя в этот день отказывать пришедшим гостям, но алкоголь за столом тоже под запретом. Приглашать людей в неприбранное жилье нельзя, иначе можно лишиться удачи и благополучия, но и уборку затевать не стоит — принесете в свою жизнь хаос.
Осторожно следует обращаться с информацией: не обсуждать планы — не сбудутся, не решать финансовые вопросы — удача в делах отвернется надолго. Особого отношения требует и посуда: разбитая чашка принесет в дом несчастье, а оброненный нож — крупную ссору.
Считалось, что погода в этот день покажет, какой будет осень: ненастье предвещает мокрую пору, а солнечный день — сухую. Свисающие с крыш длинные и тонкие сосульки были знаком затяжной весны.
Предки верили и в другие погодные приметы: