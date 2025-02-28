Народные приметы на Онисимов день: чего нельзя делать 28 февраля

Нельзя в этот день отказывать пришедшим гостям, но алкоголь за столом тоже под запретом. Приглашать людей в неприбранное жилье нельзя, иначе можно лишиться удачи и благополучия, но и уборку затевать не стоит — принесете в свою жизнь хаос.