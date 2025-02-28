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Posted 28 февраля, 02:07

Published 28 февраля, 02:07

Modified 28 февраля, 02:07

Updated 28 февраля, 02:07

Народные приметы на Онисимов день: чего нельзя делать 28 февраля

Народные приметы на Онисимов день: чего нельзя делать 28 февраля

28 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православные христиане вспоминают апостола Онисима, а по народному календарю 28 февраля отмечается день Онисима Овчарника. С этим днем связан ряд традиций и запретов, которые помогут приманить удачу и сохранить финансы.

Что нужно делать 28 февраля

На Онисима принято звать гостей на застолье, чтобы в доме царили благополучие. Или самим идти в гости, но не с пустыми руками: обязательно было взять с собой угощение или полезную в хозяйстве вещь.

Хозяйки в этот день занимались рукоделием: шили рубахи и полотенца, которые украшали вышивкой. Узоры выбирали не простые, а обереги, чтобы защищали от бед.

Святой Онисим считался покровителем овцеводства. Селяне «окликали» звёзды, чтобы овцы давали здоровый приплод, читали заговоры на здоровье животных.

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Чего нельзя делать 28 февраля

Нельзя в этот день отказывать пришедшим гостям, но алкоголь за столом тоже под запретом. Приглашать людей в неприбранное жилье нельзя, иначе можно лишиться удачи и благополучия, но и уборку затевать не стоит — принесете в свою жизнь хаос.

Осторожно следует обращаться с информацией: не обсуждать планы — не сбудутся, не решать финансовые вопросы — удача в делах отвернется надолго. Особого отношения требует и посуда: разбитая чашка принесет в дом несчастье, а оброненный нож — крупную ссору.

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Приметы на погоду

Считалось, что погода в этот день покажет, какой будет осень: ненастье предвещает мокрую пору, а солнечный день — сухую. Свисающие с крыш длинные и тонкие сосульки были знаком затяжной весны.

Предки верили и в другие погодные приметы:

  • сильный восточный ветер — к песчаным бурям летом;
  • алый закат — к сильной метели;
  • яркая полная луна — к долгим холодам;
  • мало снега — к неурожаю.
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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Приметы#Сосульки#Застолье
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