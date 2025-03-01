Народные приметы на Ярилин день: чего нельзя делать 1 марта

Нельзя в этот день перетруждаться, чтобы год не прошел в пустых хлопотах. Особенно не стоит браться за стирку и рукоделие — можно запутать свою судьбу. Не стоит ругаться и ссориться, а также вспоминать обиды и несчастья. Самое время строить светлые планы на будущее — высшие силы помогут всем задумках исполниться.