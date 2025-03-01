nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 02:07

Published 1 марта, 02:07

Modified 1 марта, 02:07

Updated 1 марта, 02:07

Народные приметы на Ярилин день: чего нельзя делать 1 марта

Народные приметы на Ярилин день: чего нельзя делать 1 марта

1 марта 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Весна
В народном календаре этот день назван в честь Ярило — бога солнца и плодородия. Предки считали, что 1 марта пробуждается природа, и многие приметы связаны именно с этим. А также помогут «расцвести» вашим финансам.
Народные приметы на Онисимов день: чего нельзя делать 28 февраля
Узнать подробнее

Что нужно делать 1 марта

Предки верили, что в Ярилин день нужно вставать с рассветом и приниматься за дела. Убраться в доме и гараже, чтобы избавиться от накопившегося негатива. А после с зажженными свечами обходили каждый угол в доме или брызгали святой водой, чтобы очистить и от злых сил тоже.

Самое время разводить костры и жечь старые ненужные вещи: огонь станет берегом от нечистой силы, а старье, сгорев, избавит вас от бед и неудач. Всем, кто потрудится на славу, гарантирована защита от нищеты на год вперед.

Для укрепления здоровья традиционно ходили в баню, а потом садились за стол и от пуза наедались, чтобы быть сытым весь год. Отличный день для накопления денег — даже небольшая отложенная сумма будет быстро расти. Благоприятное время для поиска своей половинки — загаданное 1 марта желание найти счастье сбудется очень скоро.

Развернись, душа! Чем порадовать себя и фигуру на Масленицу
Узнать подробнее

Чего нельзя делать 1 марта

Нельзя в этот день перетруждаться, чтобы год не прошел в пустых хлопотах. Особенно не стоит браться за стирку и рукоделие — можно запутать свою судьбу. Не стоит ругаться и ссориться, а также вспоминать обиды и несчастья. Самое время строить светлые планы на будущее — высшие силы помогут всем задумках исполниться.

Не стоит весь день сидеть дома, нужно хотя бы ненадолго выйти на свежий воздух и погреться на солнышке. Нельзя давать и брать в долг, иначе можно надолго погрязнуть в долгах.

После захода солнца не стоит выносить мусор или вещи из дома — можно вынести благополучие. Нельзя в это время стричь ногти, чтобы не привлечь беду.

Пять способов превратить блины в полезную еду
Узнать подробнее

Приметы на погоду

Считалось, что 1 марта можно узнать погоду и на ближайшее время, и на всю весну. А некоторые приметы помогут узнать, каким будет лето.

Солнечный и теплый день предвещает скорые заморозки. Вороны громко каркают — тоже к похолоданию. А вот облака в вышине означают, что скоро установится хорошая погода.

Если 1 марта ясная и теплая погода, значит, и вся весна такой будет. Густой туман или теплый ветер предвещают ненастное лето, северный ветер — холодное лето.

Снегопад — знак богатого урожая, а начавшийся паводок — к обилию грызунов и насекомых.

Читайте также:
Народные приметы на Онисимов день: чего нельзя делать 28 февраляНародные приметы на Кириллов день: чего нельзя делать 27 февраляНародные приметы на Мартынов день: чего нельзя делать 26 февраля
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Погода#Приметы#Солнце#Весна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика