Народные приметы на Ярилин день: чего нельзя делать 1 марта

Posted 1 марта, 02:07
Published 1 марта, 02:07
Modified 1 марта, 02:07
Updated 1 марта, 02:07
Предки верили, что в Ярилин день нужно вставать с рассветом и приниматься за дела. Убраться в доме и гараже, чтобы избавиться от накопившегося негатива. А после с зажженными свечами обходили каждый угол в доме или брызгали святой водой, чтобы очистить и от злых сил тоже.
Самое время разводить костры и жечь старые ненужные вещи: огонь станет берегом от нечистой силы, а старье, сгорев, избавит вас от бед и неудач. Всем, кто потрудится на славу, гарантирована защита от нищеты на год вперед.
Для укрепления здоровья традиционно ходили в баню, а потом садились за стол и от пуза наедались, чтобы быть сытым весь год. Отличный день для накопления денег — даже небольшая отложенная сумма будет быстро расти. Благоприятное время для поиска своей половинки — загаданное 1 марта желание найти счастье сбудется очень скоро.
Нельзя в этот день перетруждаться, чтобы год не прошел в пустых хлопотах. Особенно не стоит браться за стирку и рукоделие — можно запутать свою судьбу. Не стоит ругаться и ссориться, а также вспоминать обиды и несчастья. Самое время строить светлые планы на будущее — высшие силы помогут всем задумках исполниться.
Не стоит весь день сидеть дома, нужно хотя бы ненадолго выйти на свежий воздух и погреться на солнышке. Нельзя давать и брать в долг, иначе можно надолго погрязнуть в долгах.
После захода солнца не стоит выносить мусор или вещи из дома — можно вынести благополучие. Нельзя в это время стричь ногти, чтобы не привлечь беду.
Считалось, что 1 марта можно узнать погоду и на ближайшее время, и на всю весну. А некоторые приметы помогут узнать, каким будет лето.
Солнечный и теплый день предвещает скорые заморозки. Вороны громко каркают — тоже к похолоданию. А вот облака в вышине означают, что скоро установится хорошая погода.
Если 1 марта ясная и теплая погода, значит, и вся весна такой будет. Густой туман или теплый ветер предвещают ненастное лето, северный ветер — холодное лето.
Снегопад — знак богатого урожая, а начавшийся паводок — к обилию грызунов и насекомых.