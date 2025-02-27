nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 02:07

Published 27 февраля, 02:07

Modified 27 февраля, 02:07

Updated 27 февраля, 02:07

Народные приметы на Кириллов день: чего нельзя делать 27 февраля

Народные приметы на Кириллов день: чего нельзя делать 27 февраля

27 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православная церковь вспоминает святого Кирилла, в миру — Константина, который вместе с братом Мефодием создал первую славянскую азбуку. По народному календарю 27 февраля отмечается день Кирилла Весноуказчика.

Что нужно делать 27 февраля

В этот день традиционно выгоняли зимние хвори: готовили горячий сбитень с травами и пряностями. Считалось, что это лучшее время, чтобы взяться за лечение алкогольной зависимости — процесс может пройти очень эффективно.

На Кирилла принято знакомиться с людьми, налаживать разные связи. Хорош этот день для учёбы и науки. А также для покупок, которые лучше всего начать с нового кошелька — тогда появится много денег. Но в него обязательно нужно положить неразменную монету или банкноту.

Народные приметы на Алексеев день: чего нельзя делать 25 февраля
Узнать подробнее

Чего нельзя делать 27 февраля

Все покупки в этот день принесут радость, кроме одежды — долго не прослужит. Не стоит хвастаться и гордиться собой, так можно навлечь неприятности.

Под запретом в Кириллов день любые процедуры, касающиеся внешности. Нельзя стричь ногти и волосы, ходить к косметологу или парикмахеру, даже к стоматологу — все это сулит проблемы со здоровьем.

Не подходящий день для уборки. Не следует выбрасывать мусор из дома и выметать грязь. И даже выносить остатки хлеба на корм птицам — это считается приметой скорого ухода кого-то из родных.

Нельзя грустить и думать о плохом, иначе весь год пройдет в грусти. По той же причине нельзя ссориться с родственниками.

Народные приметы на Лаптев день: чего нельзя делать 22 февраля
Узнать подробнее

Приметы на погоду

Кирилла называли Весноуказчиком, потому что этот день может указать, какая будет весна. Холодная погода на Кирилла предвещает и весну холодную и ненастную. По этому дню так же угадывали погоду в августе.

Безоблачная погода предвещает жаркое и сухое лето, как и сильный мороз. Много снега на полях — к хорошему урожаю хлеба.

Предки примечали и погоду на ближайшее время. Громкий гомон птиц означал близкое потепление. Если при восходе выглянуло солнце, но затем его затянули облака — впереди буран или сильный снегопад. Солнечная погода предвещала новые морозы, скопление туч в одном месте — ненастье.

Читайте также:
Народные приметы на Прохоров день: чего нельзя делать 23 февраляНародные приметы на Мартынов день: чего нельзя делать 26 февраляНародные приметы на Власьев день: чего нельзя делать 24 февраля
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Здоровье#Покупки#Приметы#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика