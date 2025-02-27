Народные приметы на Кириллов день: чего нельзя делать 27 февраля

Posted 27 февраля, 02:07
Published 27 февраля, 02:07
Modified 27 февраля, 02:07
Updated 27 февраля, 02:07
В этот день традиционно выгоняли зимние хвори: готовили горячий сбитень с травами и пряностями. Считалось, что это лучшее время, чтобы взяться за лечение алкогольной зависимости — процесс может пройти очень эффективно.
На Кирилла принято знакомиться с людьми, налаживать разные связи. Хорош этот день для учёбы и науки. А также для покупок, которые лучше всего начать с нового кошелька — тогда появится много денег. Но в него обязательно нужно положить неразменную монету или банкноту.
Все покупки в этот день принесут радость, кроме одежды — долго не прослужит. Не стоит хвастаться и гордиться собой, так можно навлечь неприятности.
Под запретом в Кириллов день любые процедуры, касающиеся внешности. Нельзя стричь ногти и волосы, ходить к косметологу или парикмахеру, даже к стоматологу — все это сулит проблемы со здоровьем.
Не подходящий день для уборки. Не следует выбрасывать мусор из дома и выметать грязь. И даже выносить остатки хлеба на корм птицам — это считается приметой скорого ухода кого-то из родных.
Нельзя грустить и думать о плохом, иначе весь год пройдет в грусти. По той же причине нельзя ссориться с родственниками.
Кирилла называли Весноуказчиком, потому что этот день может указать, какая будет весна. Холодная погода на Кирилла предвещает и весну холодную и ненастную. По этому дню так же угадывали погоду в августе.
Безоблачная погода предвещает жаркое и сухое лето, как и сильный мороз. Много снега на полях — к хорошему урожаю хлеба.
Предки примечали и погоду на ближайшее время. Громкий гомон птиц означал близкое потепление. Если при восходе выглянуло солнце, но затем его затянули облака — впереди буран или сильный снегопад. Солнечная погода предвещала новые морозы, скопление туч в одном месте — ненастье.