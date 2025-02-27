Народные приметы на Кириллов день: чего нельзя делать 27 февраля

На Кирилла принято знакомиться с людьми, налаживать разные связи. Хорош этот день для учёбы и науки. А также для покупок, которые лучше всего начать с нового кошелька — тогда появится много денег. Но в него обязательно нужно положить неразменную монету или банкноту.