Народные приметы на Прохоров день: чего нельзя делать 23 февраля

Posted 23 февраля, 02:07
Published 23 февраля, 02:07
Modified 23 февраля, 02:07
Updated 23 февраля, 02:07
Считалось, что именно в этот день начинался поворот погоды с зимы на весну. Ускорить приход тепла можно весельем и вкусной едой. Традиционно на Прохора разжигали костры, катались на санках, играли в снежки. Хозяйки пекли круглые пироги с капустой, которые символизировали солнце. Такими пирогами угощали всех родных, соседей и тех, кто просил милостыню. Считалось, чем больше благодарности за угощение будет услышано, тем благополучнее будет год.
Предки верили, что, если в этот день обратиться с давним недугом к врачу, от болезни можно избавиться навсегда. Поэтому на Прохора старались позаботиться о здоровье, записаться к врачу, визит к которому давно откладывали.
Можно в этот день привлечь и достаток, нужно только пошуршать банкнотами в кармане или в руках.
День традиционно проводили с семьей, веселились, отдыхали. Для самых трудолюбивых мужчин был запрет на любую работу — все равно дело не будет ладиться. Не стоит и оставаться одному — можно надолго остаться один на один с невзгодами. А, бывая в чужом доме, нельзя смотреть в зеркала, иначе к вам могут прилипнуть неприятности хозяев дома.
Целый ряд запретов этого дня связан с семейной жизнью. Так, незамужним девушкам нельзя после заката выходить из дома, иначе поиски жениха могут сильно затянуться. День не походящий для свадеб: считалось, что супруги вместе долго не проживут, разойдутся.
На Прохора под запретом были рыбные блюда и морепродукты, считалось, что такая трапеза может привести к болезни. Также не советовали покупать дорогие вещи — это грозило денежными трудностями на долгое время.
Поскольку 23 февраля начинался поворот погоды на весну, предки старались угадать, какой она будет. Они примечали погоду в течение семи дней: если стояли морозы, март обещал быть теплым.
Можно погадать и на урожай. Если снег низко свешивается с крыши и не падает, то год будет урожайным, а вот сильный мороз означал, что хлеб не уродится.
Вороны заняли верхние ветки деревьев — скоро пойдет снег. Месяц ярко светит — быть грозе.