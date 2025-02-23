Народные приметы на Прохоров день: чего нельзя делать 23 февраля

Считалось, что именно в этот день начинался поворот погоды с зимы на весну. Ускорить приход тепла можно весельем и вкусной едой. Традиционно на Прохора разжигали костры, катались на санках, играли в снежки. Хозяйки пекли круглые пироги с капустой, которые символизировали солнце. Такими пирогами угощали всех родных, соседей и тех, кто просил милостыню. Считалось, чем больше благодарности за угощение будет услышано, тем благополучнее будет год.