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Posted 24 февраля, 02:07

Published 24 февраля, 02:07

Modified 24 февраля, 02:07

Updated 24 февраля, 02:07

Народные приметы на Власьев день: чего нельзя делать 24 февраля

Народные приметы на Власьев день: чего нельзя делать 24 февраля

24 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православная церковь чтит память Власия Севастийского, в народе 24 февраля называли Коровий праздник. Некоторые традиции этого дня связаны именно с домашними животными. А запреты нацелены на то, чтобы не лишиться благополучия.

Что нужно делать 24 февраля

В этот день особое внимание уделяли домашним животным: вкусно кормили, ухаживали с особой заботой, проявляли ласку. Даже пекли пышки на молоке специально для скота. Городским жителям можно весь день провести с питомцем: сводить на стрижку, поиграть, купить лакомство.

Несмотря на название — Коровий праздник — традиционно в этот день закалывали свинью или молодого бычка и созывали гостей на веселый обед. На столе обязательно должно быть горячее из свинины или говядины. Экономить на еде 24 февраля строго запрещалось — это грозило голодом и болезнями всей семье.

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Чего нельзя делать 24 февраля

На Власия не стоит затевать уборку в доме, чтобы не накликать болезнь на домашних животных.

Хотя день этот считался неподходящим для тяжелой работы и отличным для шумного пира, но обходились без спиртного. Считалось, что иначе коровы перестанут давать молоко. Также нельзя оставлять на столе нож и пустую посуду, а двери и окна открытыми — к несчастьям.

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Приметы на погоду

Власьев день старались угадать погоду на март. Если шел снег, значит, весна совсем близко, и в мае уже все зазеленеет. А если случалась оттепель, то тепла стоит ждать с середины марта.

Морозы, если ударили в этот день, продержатся еще неделю, но означают, что скоро придет тепло. Если на деревьях появлялся иней, считалось, что тепла скоро ждать не стоит. Большие сугробу предвещали обильную траву летом, длинные сосульки — затяжную весну.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Домашние животные#Приметы#Мясо
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