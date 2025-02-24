Народные приметы на Власьев день: чего нельзя делать 24 февраля

Хотя день этот считался неподходящим для тяжелой работы и отличным для шумного пира, но обходились без спиртного. Считалось, что иначе коровы перестанут давать молоко. Также нельзя оставлять на столе нож и пустую посуду, а двери и окна открытыми — к несчастьям.