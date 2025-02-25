Народные приметы на Алексеев день: чего нельзя делать 25 февраля

Традиционное блюдо этого дня — рыбные расстегаи. С их помощью проверяли удачу: клали вместе с начинкой монетку. Предки верили, что того, кому попадался кусок с сюрпризом, ожидал удачный год. Даже если вы не рыбачили, и свежего улова в доме нет, можно приготовить рыбное блюдо — на удачу.