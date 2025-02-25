Народные приметы на Алексеев день: чего нельзя делать 25 февраля

Posted 25 февраля, 02:07
Published 25 февраля, 02:07
Modified 25 февраля, 02:07
Updated 25 февраля, 02:07
Как следует из названия этого дня, лучшим занятием станет рыбалка. Считалось, что на Алексия рыба особенно активно клюет, и улов всегда большой. Пойманной рыбой делились с теми, кто не мог пойти на водоем.
Традиционное блюдо этого дня — рыбные расстегаи. С их помощью проверяли удачу: клали вместе с начинкой монетку. Предки верили, что того, кому попадался кусок с сюрпризом, ожидал удачный год. Даже если вы не рыбачили, и свежего улова в доме нет, можно приготовить рыбное блюдо — на удачу.
На Алексия не стоит начинать новые дела и путешествия: начинания провалятся, а в дороге встретятся трудности. Но и бездельничать не стоит — считалось, что дневной сон не принесет отдыха, а только упадок сил. Чтобы поберечь здоровье, не стоит и заниматься тяжёлой работой.
В этот день старались не надевать ветхие вещи, чтобы не нагрянули старые проблемы. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — можно лишиться благополучия. По той же причине не стоит выносить мусор после заката — можно вынести из дома счастье и достаток.
Погода на Алексеев день может подсказать, какими будут другие месяцы в году. Так, морозный день предвещает теплый март, а бесснежный — жаркий август. Туманное утро указывает на затяжные дожди весной. Ясная и солнечная погода означает, что весна будет ранней и теплой.