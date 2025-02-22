nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 02:07

Published 22 февраля, 02:07

Modified 22 февраля, 02:07

Updated 22 февраля, 02:07

Народные приметы на Лаптев день: чего нельзя делать 22 февраля

Народные приметы на Лаптев день: чего нельзя делать 22 февраля

22 февраля 2025, 02:07
Фото: Изображение Midjourney.
Православные христиане чтят память преподобного Панкратия Печерского. В народном календаре 22 февраля отмечен как Панкратий-лапотник. В народе с этим днем связан ряд запретов, соблюдая которые можно прожить год без бед.

Что нужно делать 22 февраля

Традиционно 22 февраля называли Лаптевым днем: в этот день ремонтировали старю обувь и плели лапти. Если нужды в лаптях, нет, самое время заняться домашними делами. Предки считали важным проверить весь дом и двор и исправить недоделки, отремонтировать поломки, пока не начались полевые работы.

В этот день семена ненадолго выносили на мороз и снова прятали в теплом месте. Считалось, что из таких закаленных семян вырастет богатый урожай.

Не тосковать и гладить кошку — как народный календарь советует провести 10 февраля
Узнать подробнее

Чего нельзя делать 22 февраля

Прежде всего, в этот день нельзя лениться, чтобы успеть переделать все дела. Не стоит отвлекаться и строить планы на будущее или начинать новые дела — задуманное не сбудется, а начатые проекты окажутся провальными.

Нельзя на Панкратия чесать губы, чтобы они меньше лгали, или уши — чтобы слух не подвел. Считалось, что сделанный в этот день комплимент обернется против того, кого похвалили. Женщинам нельзя говорить об их красоте — станут дурнушками, а детей не стоит хвалить за послушание — перестанут трудиться.

В Лаптев день не подбирайте деньги с земли — заберете чужие проблемы. Но и сами не бросайте мусор на дорогу — можно лишиться денег.

Народные приметы на Луковый день: чего нельзя делать 20 февраля
Узнать подробнее

Приметы на погоду

На Панкратия наблюдали за погодой, чтобы узнать, как закончится зима. Если день был морозным, не стоило ждать скорой оттепели, но больших снегопадов не будет. Если лес шумит, значит, скоро потеплеет. Приметой тепла были также облепленные снегом ветки деревьев.

Птицы волнуются, беспокойно себя ведут — весна наступит рано. Ветки деревьев клонятся под тяжестью снега — к богатому урожаю. Стекла в окнах запотели — к оттепели.

Читайте также:
Еще померзнем: в Тюменской области похолодает до -28Народные приметы на Захарьев день: чего нельзя делать 21 февраляНародные приметы на Вуколов день: чего нельзя делать 19 февраля
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Приметы#Снегопад#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика