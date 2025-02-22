Народные приметы на Лаптев день: чего нельзя делать 22 февраля

Нельзя на Панкратия чесать губы, чтобы они меньше лгали, или уши — чтобы слух не подвел. Считалось, что сделанный в этот день комплимент обернется против того, кого похвалили. Женщинам нельзя говорить об их красоте — станут дурнушками, а детей не стоит хвалить за послушание — перестанут трудиться.