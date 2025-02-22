Народные приметы на Лаптев день: чего нельзя делать 22 февраля

Posted 22 февраля, 02:07
Published 22 февраля, 02:07
Modified 22 февраля, 02:07
Updated 22 февраля, 02:07
Традиционно 22 февраля называли Лаптевым днем: в этот день ремонтировали старю обувь и плели лапти. Если нужды в лаптях, нет, самое время заняться домашними делами. Предки считали важным проверить весь дом и двор и исправить недоделки, отремонтировать поломки, пока не начались полевые работы.
В этот день семена ненадолго выносили на мороз и снова прятали в теплом месте. Считалось, что из таких закаленных семян вырастет богатый урожай.
Прежде всего, в этот день нельзя лениться, чтобы успеть переделать все дела. Не стоит отвлекаться и строить планы на будущее или начинать новые дела — задуманное не сбудется, а начатые проекты окажутся провальными.
Нельзя на Панкратия чесать губы, чтобы они меньше лгали, или уши — чтобы слух не подвел. Считалось, что сделанный в этот день комплимент обернется против того, кого похвалили. Женщинам нельзя говорить об их красоте — станут дурнушками, а детей не стоит хвалить за послушание — перестанут трудиться.
В Лаптев день не подбирайте деньги с земли — заберете чужие проблемы. Но и сами не бросайте мусор на дорогу — можно лишиться денег.
На Панкратия наблюдали за погодой, чтобы узнать, как закончится зима. Если день был морозным, не стоило ждать скорой оттепели, но больших снегопадов не будет. Если лес шумит, значит, скоро потеплеет. Приметой тепла были также облепленные снегом ветки деревьев.
Птицы волнуются, беспокойно себя ведут — весна наступит рано. Ветки деревьев клонятся под тяжестью снега — к богатому урожаю. Стекла в окнах запотели — к оттепели.