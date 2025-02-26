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Posted 26 февраля, 02:07

Published 26 февраля, 02:07

Modified 26 февраля, 02:07

Updated 26 февраля, 02:07

Народные приметы на Мартынов день: чего нельзя делать 26 февраля

Народные приметы на Мартынов день: чего нельзя делать 26 февраля

26 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православная церковь чтит память преподобного Мартиниана Кесарийского, который обладал даром исцеления. В народном календаре 26 февраля отмечено как Мартынов день. Для этого дня установил ряд запретов, соблюдение которых поможет не сидеть весь год без дела.
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Что нужно делать 26 февраля

Мартынов день принято проводить в труде: чем больше дел будет выполнено, тем счастливее пройдет год. Ленивым грозит наказание от высших сил. Самое простое — заняться уборкой в жилище и в своих мыслях. В этот день особенно важно очистить голову от дурных мыслей.

Отличное время для любых начинаний, решения давно отложенных вопросов, финансовых операций. Воздержаться нужно только от крупных покупок — они грозят надолго оставить вас в финансовой яме.

Преподобный Мартиниана славился даром исцеления, и 26 февраля можно воззвать к нему и поправить здоровье. Например, прибавить глазам зоркости: выйти ночью на улицу и посмотреть на звезды.

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Чего нельзя делать 26 февраля

Хотя домашняя работа обязательна для этого дня, но рукоделие под строгим запретом. Предки верили, что это принесет несчастье. Также нельзя завязывать на себе что угодно, даже ленту в косе — так спутаются все мысли и планы, задуманное на будущее пойдет наперекосяк. Вообще не стоит ничего делать с волосами: ни стричь, ни даже завивать — перестанут расти.

Нельзя этот вечер проводить в полном одиночестве, лучше пригласить гостей или самому проведать близких и друзей. Так сохраните в своей жизни мир, благополучие и счастье. Нельзя оставлять маленьких детей одних в комнате — темные силы могут напугать ребенка на всю жизнь.

Традиционно соблюдали и другие запреты:

  • не подбирать оброненные или найденные деньги — подберешь чужую бедность;
  • не отказывать в помощи — окажешься в трудном положении;
  • не ссориться и не ругаться — до конца года не помиритесь.
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Приметы на погоду

Если в Мартынов день ясная погода простояла до полудня, то такая сохранится до вечера, а еще такой же будет весна. Туман с утра предвещает затяжные весенние дожди, а начавший таять снег — к ранней весне. Чем холоднее в этот день, тем суше и жарче будет лето.

Редки наблюдали и за животными: кот часто чихает — к похолоданию, птицы звонко поют — к скорому теплу.

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