Народные приметы на Мартынов день: чего нельзя делать 26 февраля

Хотя домашняя работа обязательна для этого дня, но рукоделие под строгим запретом. Предки верили, что это принесет несчастье. Также нельзя завязывать на себе что угодно, даже ленту в косе — так спутаются все мысли и планы, задуманное на будущее пойдет наперекосяк. Вообще не стоит ничего делать с волосами: ни стричь, ни даже завивать — перестанут расти.