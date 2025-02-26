Народные приметы на Мартынов день: чего нельзя делать 26 февраля

Posted 26 февраля, 02:07
Published 26 февраля, 02:07
Modified 26 февраля, 02:07
Updated 26 февраля, 02:07
Мартынов день принято проводить в труде: чем больше дел будет выполнено, тем счастливее пройдет год. Ленивым грозит наказание от высших сил. Самое простое — заняться уборкой в жилище и в своих мыслях. В этот день особенно важно очистить голову от дурных мыслей.
Отличное время для любых начинаний, решения давно отложенных вопросов, финансовых операций. Воздержаться нужно только от крупных покупок — они грозят надолго оставить вас в финансовой яме.
Преподобный Мартиниана славился даром исцеления, и 26 февраля можно воззвать к нему и поправить здоровье. Например, прибавить глазам зоркости: выйти ночью на улицу и посмотреть на звезды.
Хотя домашняя работа обязательна для этого дня, но рукоделие под строгим запретом. Предки верили, что это принесет несчастье. Также нельзя завязывать на себе что угодно, даже ленту в косе — так спутаются все мысли и планы, задуманное на будущее пойдет наперекосяк. Вообще не стоит ничего делать с волосами: ни стричь, ни даже завивать — перестанут расти.
Нельзя этот вечер проводить в полном одиночестве, лучше пригласить гостей или самому проведать близких и друзей. Так сохраните в своей жизни мир, благополучие и счастье. Нельзя оставлять маленьких детей одних в комнате — темные силы могут напугать ребенка на всю жизнь.
Традиционно соблюдали и другие запреты:
Если в Мартынов день ясная погода простояла до полудня, то такая сохранится до вечера, а еще такой же будет весна. Туман с утра предвещает затяжные весенние дожди, а начавший таять снег — к ранней весне. Чем холоднее в этот день, тем суше и жарче будет лето.
Редки наблюдали и за животными: кот часто чихает — к похолоданию, птицы звонко поют — к скорому теплу.