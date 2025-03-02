Метеочувствительным приготовиться. На Тюменскую область идет магнитная буря

Posted 2 марта, 16:57
Published 2 марта, 16:57
Modified 2 марта, 16:59
Updated 2 марта, 16:59
Со 2 по 4 марта на Землю обрушатся последствия четырех мощных вспышек на Солнце. Магнитные возмущения усилились до уровня бури после полудня в воскресенье и продлятся до среды.
Но Тюменскую область эта буря обойдет стороной. Согласно прогнозу, состояние магнитосферы на уровне региона будет спокойным по среду включительно. Но уже в ночь на 5 марта уровень возмущения резко скакнет вверх. Утром 5 марта тюменцы ощутят все последствия магнитной бури, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.
Предыдущий длительный цикл магнитных бурь действовал в Тюменской области с 10 по 16 февраля. Земля попала в зону действия корональной дыры.