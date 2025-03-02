Метеочувствительным приготовиться. На Тюменскую область идет магнитная буря

Но Тюменскую область эта буря обойдет стороной. Согласно прогнозу, состояние магнитосферы на уровне региона будет спокойным по среду включительно. Но уже в ночь на 5 марта уровень возмущения резко скакнет вверх. Утром 5 марта тюменцы ощутят все последствия магнитной бури, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.