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Posted 2 марта, 16:57

Published 2 марта, 16:57

Modified 2 марта, 16:59

Updated 2 марта, 16:59

Тюменцев предупредили о мощных магнитных возмущениях

Метеочувствительным приготовиться. На Тюменскую область идет магнитная буря

2 марта 2025, 16:57
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцев предупредили о мощных магнитных возмущениях

Четыре мощные вспышки на Солнце добрались до магнитного поля Земли 2 марта. Метеозависимым людям посоветовали избегать стресса.

Со 2 по 4 марта на Землю обрушатся последствия четырех мощных вспышек на Солнце. Магнитные возмущения усилились до уровня бури после полудня в воскресенье и продлятся до среды.

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Но Тюменскую область эта буря обойдет стороной. Согласно прогнозу, состояние магнитосферы на уровне региона будет спокойным по среду включительно. Но уже в ночь на 5 марта уровень возмущения резко скакнет вверх. Утром 5 марта тюменцы ощутят все последствия магнитной бури, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии

Предыдущий длительный цикл магнитных бурь действовал в Тюменской области с 10 по 16 февраля. Земля попала в зону действия корональной дыры.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Магнитные бури
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