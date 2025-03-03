Без экспериментов и новых знакомств: как пережить тюменцам ретроградную Венеру

В период ретроградной Венеры наступает благоприятное время для возвращения к старым проектам — если у вас есть нереализованные творческие или рабочие проекты, сейчас самое их вновь начать. Однако стоит быть готовым к тому, что процессы могут идти более сложно и медленно, как того хотелось бы.