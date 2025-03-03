Без экспериментов и новых знакомств: как пережить тюменцам ретроградную Венеру

Posted 3 марта, 09:54
Published 3 марта, 09:54
Modified 3 марта, 09:56
Updated 3 марта, 09:56
Венера становится ретроградной примерно через каждые год и восемь месяцев, а период ретроградности длится от 40 до 45 суток. В этом году — со 2 марта по 13 апреля. Какое влияние планета любви окажет на жителей Тюменской области?
Венера — планета любви, гармонии, ценностей, красоты, финансов и удовольствий. Планета управляет знаками Тельца и Весов, поэтому ее ретроградность особенно сильно влияет на людей с выраженными показателями этих знаков в натальной карте, считают астрологи.
Ретроградная Венера, по мнению экспертов, дает шанс пересмотреть многие аспекты личной жизни. Не стоит удивляться, если в период ретроградности планеты в жизни вновь появятся возлюбленные из прошлого. Возможно, такие встречи не будут из приятных, особенно если было болезненное расставание, но они дадут шанс отпустить все старые обиды.
Для многих пар эта ретроградность станет настоящей проверкой на прочность. Некоторые могут разойтись без видимых на то причин. Причем любые расставания, которые произойдут в период со 2 марта по 13 апреля, будут окончательны. Кроме того, период ретроградности Венеры идеально подойдет для объективной оценки текущих отношений.
Не исключены встречи с людьми, с которыми связаны кармические задачи — они дадут возможность для личностного роста.
Для начала новых любовных отношений, бракосочетания период ретроградной Венеры является не самым благоприятным.
Планета Венера отвечает не только за любовные отношения, но и за финансы. Поэтому данный период идеально подходит для пересмотра финансовых целей, когда целесообразности текущих трат.
Возрастет вероятность возвращения старых долгов: кто-то может получить неожиданные финансовые поступления, а кто-то столкнется с необходимостью погасить свои давние обязательства.
Что касается крупных трат, то их стоит отложить — впоследствии такие покупки могут принести разочарования. А вот устроить расхламление шкафов не помешает.
Ретроградная Венера — не лучшее время для смелых экспериментов с внешностью. Лучше отложить окрашивание волос и кардинальные перемены стиля, чтобы избежать разочарования. По запретом также и пластические операции — их результаты удовлетворения не принесут. Кроме того, имеется риск, что заживление будет проходить довольно сложно.
В период ретроградной Венеры наступает благоприятное время для возвращения к старым проектам — если у вас есть нереализованные творческие или рабочие проекты, сейчас самое их вновь начать. Однако стоит быть готовым к тому, что процессы могут идти более сложно и медленно, как того хотелось бы.
Не следует в этот период заключать сделки и открывать бизнес, так как они могут не оправдать ваших ожиданий. Венера благоволит ретроспективе: художники и другие творческие люди могут черпать вдохновение в своих прошлых работах и возвращаться к забытым идеям.
Что нельзя делать в период ретроградной Венеры?
Что можно делать в период ретроградной Венеры?
Возвращаться к старым проектам: завершение незаконченного принесет больше успеха, чем запуск нового.
Работать над самооценкой: это прекрасное время для внутренней трансформации и понимания своей ценности.
Заниматься духовными практиками: практики медитации, аффирмации, глубокий анализ своих желаний помогут максимально гармонично пройти этот период.
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