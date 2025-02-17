Это бывает раз в 20 лет: тюменцы смогут увидеть в небе редкое астрономическое явление

По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в конце февраля по вечерам можно будет увидеть невооруженным глазом Меркурий. Он будет появляться низко на западном горизонте сразу после заката Солнца. В тоже время Сатурн будет заходить вместе с Солнцем и уже не будет виден.