Это бывает раз в 20 лет: тюменцы смогут увидеть в небе редкое астрономическое явление

Posted 17 февраля, 08:51
Published 17 февраля, 08:51
Modified 17 февраля, 08:54
Updated 17 февраля, 08:54
По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в конце февраля по вечерам можно будет увидеть невооруженным глазом Меркурий. Он будет появляться низко на западном горизонте сразу после заката Солнца. В тоже время Сатурн будет заходить вместе с Солнцем и уже не будет виден.
«Невооруженным глазом будут видны четыре планеты — Марс, Юпитер, Венера и Меркурий. Время видимости Меркурия — около получаса, потом он будет скрываться за горизонтом. Из всех участников „парада“ самым ярким объектом будет Венера. Она выглядит, как очень яркая звезда и будет видна с наступления сумерек до 9 вечера на западе, при условии ясной погоды. Уран и Нептун невозможно будет увидеть без телескопа», — пояснил «Нашему Городу» Виталий Угренинов.
Отметим, парады планет бывают четырех типов: мини-парад, участие в котором принимают три планеты, малый парад с участием четырех планет, большой парад из шести-семи планет (случается раз в 20 лет). Последний раз большой парад из семи планет можно было наблюдать в 2005 году.
Существует еще полный парад планет из всех девяти планет Солнечной системы. Последний раз его наблюдали 10 марта 1982 года, а следующий произойдет не ранее 2161 года.
Ранее «Наш Город» писал, что 21 января жители Тюменской области могли наблюдать парад из шести планет: в один ряд тогда выстроились Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.