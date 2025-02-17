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Posted 17 февраля, 08:51

Published 17 февраля, 08:51

Modified 17 февраля, 08:54

Updated 17 февраля, 08:54

В конце февраля тюменцы смогут наблюдать парад из семи планет

Это бывает раз в 20 лет: тюменцы смогут увидеть в небе редкое астрономическое явление

17 февраля 2025, 08:51
Фото: 1MI.

В конце февраля тюменцы смогут наблюдать парад из семи планет

В конце февраля жители Тюменской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Великий парад планет. В период с 25 по 27 февраля все семь планет можно будет увидеть на небе.

По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в конце февраля по вечерам можно будет увидеть невооруженным глазом Меркурий. Он будет появляться низко на западном горизонте сразу после заката Солнца. В тоже время Сатурн будет заходить вместе с Солнцем и уже не будет виден.

«Невооруженным глазом будут видны четыре планеты — Марс, Юпитер, Венера и Меркурий. Время видимости Меркурия — около получаса, потом он будет скрываться за горизонтом. Из всех участников „парада“ самым ярким объектом будет Венера. Она выглядит, как очень яркая звезда и будет видна с наступления сумерек до 9 вечера на западе, при условии ясной погоды. Уран и Нептун невозможно будет увидеть без телескопа», — пояснил «Нашему Городу» Виталий Угренинов.

Отметим, парады планет бывают четырех типов: мини-парад, участие в котором принимают три планеты, малый парад с участием четырех планет, большой парад из шести-семи планет (случается раз в 20 лет). Последний раз большой парад из семи планет можно было наблюдать в 2005 году.

Существует еще полный парад планет из всех девяти планет Солнечной системы. Последний раз его наблюдали 10 марта 1982 года, а следующий произойдет не ранее 2161 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что 21 января жители Тюменской области могли наблюдать парад из шести планет: в один ряд тогда выстроились Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.

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