Жители Тюмени сфотографировали сближение Венеры и молодой Луны

Тюменцы увидели сближение Венеры и молодой Луны 24 марта. Фото

В областной столице 24 марта в вечернее время можно будет наблюдать за сближением небесных тел. По данным паблика «Старая Башня», на небе будет «дуэт Венеры и молодой Луны».

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