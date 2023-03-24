Жители Тюмени сфотографировали сближение Венеры и молодой Луны

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Сейчас в областной столице ясная погода.
«Сегодня с наступлением темноты можно увидеть дуэт Венеры и молодой Луны. Яркая Венера окажется рядом с тонким месяцем на фоне вечерней зари. Если до вечера сохранится ясная погода, обязательно посмотрите», - сообщается в паблике «Старая Башня».
Ранее «Наш город» сообщал, что утром 22 марта жители Тюмени увидели эффект гало. Эти явления бывают не только в морозную погоду.