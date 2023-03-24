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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Жители Тюмени сфотографировали сближение Венеры и молодой Луны

24 марта 2023, 14:34
Фото: Скрин паблика "Старая Башня"

Тюменцы увидели сближение Венеры и молодой Луны 24 марта. Фото

В областной столице 24 марта в вечернее время можно будет наблюдать за сближением небесных тел. По данным паблика «Старая Башня», на небе будет «дуэт Венеры и молодой Луны».
Сюжет
Тюмень
Фото: Скрин тюменки Ирины В. в ВК

Сейчас в областной столице ясная погода.

«Сегодня с наступлением темноты можно увидеть дуэт Венеры и молодой Луны. Яркая Венера окажется рядом с тонким месяцем на фоне вечерней зари. Если до вечера сохранится ясная погода, обязательно посмотрите», - сообщается в паблике «Старая Башня».

Ранее «Наш город» сообщал, что утром 22 марта жители Тюмени увидели эффект гало. Эти явления бывают не только в морозную погоду.

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