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Posted 25 февраля, 08:42

Published 25 февраля, 08:42

Modified 25 февраля, 08:44

Updated 25 февраля, 08:44

В Тюменской области сократят около 400 сотрудников по подбору кадров

В Тюменской области сократят сотни сотрудников по подбору кадров

25 февраля 2025, 08:42
Фото: 1MI.

В Тюменской области сократят около 400 сотрудников по подбору кадров

Сокращения этой весной пройдут в 30 компаниях и организация, занимающихся подбором персонала, управлением холдинг-компаниями и обеспечением электрической энергией и кондиционированием воздуха.

Всего под сокращения попадет 381 сотрудник, пишет РБК Тюмень со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости населения.

«В организациях, заявивших о планируемом высвобождении работников, проводится комплекс мероприятий по оказанию информационной и правовой помощи высвобождаемым работникам, а также подбор подходящих для них вариантов работы для последующего трудоустройства», — пояснили в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году под сокращения попали 505 сотрудников компаний. Это на 395 человек меньше, чем в 2023 году.

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