В Тюменской области сократят сотни сотрудников по подбору кадров

Posted 25 февраля, 08:42
Published 25 февраля, 08:42
Modified 25 февраля, 08:44
Updated 25 февраля, 08:44
Всего под сокращения попадет 381 сотрудник, пишет РБК Тюмень со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости населения.
«В организациях, заявивших о планируемом высвобождении работников, проводится комплекс мероприятий по оказанию информационной и правовой помощи высвобождаемым работникам, а также подбор подходящих для них вариантов работы для последующего трудоустройства», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году под сокращения попали 505 сотрудников компаний. Это на 395 человек меньше, чем в 2023 году.