Виноваты вспышки на Солнце: Тюмень накроет магнитная буря

Правда, пока впадать в отчаяние метеозависимым не стоит — прогноз является предварительным. Кроме того, по данным экспертов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в марте манитные бури ожидаются лишь 4-5 и 27 марта. С 10 по 12, с 14 по 15 и 28 марта геомагнитное поле Земли будет возмущенным. В остальные дни ожидается спокойная геомагнитная обстановка.