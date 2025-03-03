Виноваты вспышки на Солнце: Тюмень накроет магнитная буря

Posted 3 марта, 05:49
Published 3 марта, 05:49
Modified 3 марта, 05:51
Updated 3 марта, 05:51
Причиной магнитной бури станут произошедшие накануне вспышки на Солнце — 2 марта было зафиксировано 10 вспышек класса С и выше.
Следующая магнитная буря обрушится на Землю накануне Международного женского дня — в пятницу, 7 марта. И, по информации портала my-calend.ru, неспокойным геомагнитное поле нашей планеты будет оставаться в течение двух недель — до 19 марта включительно.
Правда, пока впадать в отчаяние метеозависимым не стоит — прогноз является предварительным. Кроме того, по данным экспертов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в марте манитные бури ожидаются лишь 4-5 и 27 марта. С 10 по 12, с 14 по 15 и 28 марта геомагнитное поле Земли будет возмущенным. В остальные дни ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце февраля жители Тюменской области могли наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет. В период с 25 по 27 февраля невооруженным глазом были видны четыре планеты — Марс, Юпитер, Венера и Меркурий.