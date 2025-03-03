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Posted 3 марта, 05:49

Published 3 марта, 05:49

Modified 3 марта, 05:51

Updated 3 марта, 05:51

Виноваты вспышки на Солнце: Тюмень накроет магнитная буря

Виноваты вспышки на Солнце: Тюмень накроет магнитная буря

3 марта 2025, 05:49
Фото: 1MI.
Геошторм, по прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, начнется во второй половине дня 4 марта и продлится до вечера 5 марта. Сила ударов будет достигать 4-5 баллов (класс G1).

Причиной магнитной бури станут произошедшие накануне вспышки на Солнце — 2 марта было зафиксировано 10 вспышек класса С и выше.

Следующая магнитная буря обрушится на Землю накануне Международного женского дня — в пятницу, 7 марта. И, по информации портала my-calend.ru, неспокойным геомагнитное поле нашей планеты будет оставаться в течение двух недель — до 19 марта включительно.

Правда, пока впадать в отчаяние метеозависимым не стоит — прогноз является предварительным. Кроме того, по данным экспертов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в марте манитные бури ожидаются лишь 4-5 и 27 марта. С 10 по 12, с 14 по 15 и 28 марта геомагнитное поле Земли будет возмущенным. В остальные дни ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Геоудары до пяти баллов! График магнитных бурь на март 2025 года в Тюмени
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Ранее «Наш Город» писал, что в конце февраля жители Тюменской области могли наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет. В период с 25 по 27 февраля невооруженным глазом были видны четыре планеты — Марс, Юпитер, Венера и Меркурий.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитная буря#Вспышки на Солнце
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