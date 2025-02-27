Геоудары до пяти баллов! График магнитных бурь на март 2025 года в Тюмени

14 марта жители Тюмени смогут увидеть Кровавую Луну. С 9:26 до 10:31 по московскому времени (с 6:26 до 7:31 по всемирному времени) произойдет полное лунное затмение. В этот период наша планета окажется между Луной и Солнцем, тем самым полностью перекрывая солнечные лучи. Атмосфера Земли, преломляя некоторый свет, будет пропускать только красные оттенки. По этой причине Луна приобретает насыщенный темно-красный цвет.