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Posted 27 февраля, 01:00

Published 27 февраля, 01:00

Modified 27 февраля, 01:00

Updated 27 февраля, 01:00

Первые геомагнитные возмущения тюменцы начнут ощущать с 1 марта.

Геоудары до пяти баллов! График магнитных бурь на март 2025 года в Тюмени

27 февраля 2025, 01:00
Фото: 1MI. Первые геомагнитные возмущения тюменцы начнут ощущать с 1 марта.

Стал известен график магнитных бурь на март 2025 года

Стал известен прогноз солнечной активности и возмущений на март 2025 года. Информация размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные бури в марте 2025 года

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первые геомагнитные возмущения тюменцы начнут ощущать с 1 марта. Магнитосфера будет возбуждена и напряжена.

Магнитные бури, сопровождающиеся сильными солнечными вспышками, продлятся и на следующий день, 2 числа. Астрофизики предполагают, что они не превысят отметки 4 балла.

Потом после недельного затишья новая магнитная волна обрушится на Тюменскую область уже 10 марта. Согласно прогнозу, на этот раз она продлится до 15 числа. Затем магнитные колебания войдут в стадию спокойствия.

Геоудары составят от четырех до пяти баллов. Несмотря на то, что до конца месяца других колебаний не ожидается, ситуация может измениться с началом первого месяца весны. Поскольку, по словам тюменского астронома Виталия Угренинова, магнитные бури — весьма непостоянное явление.

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В свою очередь астрономы Лаборатории уже зафиксировали новый масштабный выброс массы после вспышки на Солнце. Если её влияние продлится, то возможность прихода части плазмы к Земле не исключается:

«По нашим расчётам, возможность прихода части солнечной плазмы к Земле в ночь с 27 на 28 февраля не исключается. Скорее всего, краевое касание не станет источником экстремальных событий. Однако худшая из веток прогноза предполагает возникновение бури второго уровня — около 5 баллов».

Во время магнитных колебаний тюменцы-метеопаты могут ощущать головную боль, головокружение, депрессию, упадок сил и повышение/понижение артериального давления. Врачи отмечают, что подобные явления могут оказывать влияние на функционирование вегетативной нервной системы. Как итог — тонкие изменения в организме, отражающиеся на тонусе капиллярных стенок, вязкости крови и в целом на кровообращении.

Как следствие, во время магнитных бурь у тюменцев может замедляться кровоток в сосудах, уменьшаться сила сердечных сокращений, а также возможна аритмия. Поэтому в это время неблагоприятно проводить оперативные вмешательства.

Часто могут болеть мышцы и суставы, проявляется давление в области глазных яблок. Уменьшить негативное воздействие геомагнитных бурь на организм можно в первую очередь через общее укрепление здоровья. Лечение хронических заболеваний или достижение стойкой ремиссии может значительно снизить чувствительность к таким явлениям.

Какие астрономические явления ожидают тюменцев в марте?

14 марта жители Тюмени смогут увидеть Кровавую Луну. С 9:26 до 10:31 по московскому времени (с 6:26 до 7:31 по всемирному времени) произойдет полное лунное затмение. В этот период наша планета окажется между Луной и Солнцем, тем самым полностью перекрывая солнечные лучи. Атмосфера Земли, преломляя некоторый свет, будет пропускать только красные оттенки. По этой причине Луна приобретает насыщенный темно-красный цвет.

Скорее всего, в Тюменской области это явление будет видно лишь частично.

С 18 по 22 марта — двойная видимость Венеры. Эту планету называют «вечерней» и «утренней» звездой. Однако в следующем месяце нас ждёт редкое явление: перед нижним соединением с Солнцем, которое состоится 23 марта, эта планета будет наблюдаться и на утреннем, и на вечернем небосклоне в течение нескольких дней в Северном полушарии.

В следующий раз это редкое астрономическое явление повторится лишь в 2033 году.

20 марта — День весеннего равноденствия.

29 марта в 11:50 по московскому времени ожидается частичное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать на северо-западе России. Эксперты отмечают, что Луна почти полностью закроет Солнце, однако его тонкий край все равно останется видимым.

Чтобы посмотреть на это событие, нужно обязательно использовать солнечные фильтры для телескопов и биноклей, а также специальные очки для наблюдения, чтобы защитить свои глаза от возможного вреда.

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Напомним, ранее мы раскрыли секреты хорошего урожая и рассказали, когда в Тюменской области лучше всего высаживать рассаду в грунт в 2025 году.

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