Тюменские рестораторы переходят на рынок доставки

О росте спроса на сервисы доставки заявилили и в пресс-службе «Яндекса». В частности, в третьем квартале 2024 года товарооборот фудтех-сервисов компании в Тюмени вырос на 52%. К ним относятся Delivery Club, «Еда» и «Лавка». Спрос на одну из самых быстрорастущих категорий, готовую еду, за год увеличился на 80%. Доля всей готовой еды заняла четверть от всего оборота сервиса.