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Posted 3 марта, 04:08

Published 3 марта, 04:08

Modified 3 марта, 04:10

Updated 3 марта, 04:10

Тюменские рестораторы переходят на рынок доставки

Тюменские рестораторы переходят на рынок доставки

3 марта 2025, 04:08
Фото: 1MI.
По итогам 2024 года число заведение, вышедших на рынок доставки, достигло 500. Это на 20% больше по сравнению с 2023 года.

По словам основателя сервиса «Смартофуд» Игоря Лукина, рестораторы стали больше проявлять интерес также к QR-киосками, которые позволяют гостям заказывать и оплачивать блюда прямо за столиком, оставлять чаевые и отзывы, пишет РБК Тюмень.

О росте спроса на сервисы доставки заявилили и в пресс-службе «Яндекса». В частности, в третьем квартале 2024 года товарооборот фудтех-сервисов компании в Тюмени вырос на 52%. К ним относятся Delivery Club, «Еда» и «Лавка». Спрос на одну из самых быстрорастущих категорий, готовую еду, за год увеличился на 80%. Доля всей готовой еды заняла четверть от всего оборота сервиса.

В январе Тюмень занимала второе место среди всех городов по доле готовых блюд и выпечки в обороте сервиса, составляя почти 19%. Что касается среднего чека, то в настоящее время его размер составляет 1,4 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с марта этого года начали действовать ограничения на работу «наливаек». Новые правила касаются изменения временного промежутка, в который разрешена торговля алкоголем.

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