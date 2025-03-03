Тюменские рестораторы переходят на рынок доставки

Posted 3 марта, 04:08
Published 3 марта, 04:08
Modified 3 марта, 04:10
Updated 3 марта, 04:10
По словам основателя сервиса «Смартофуд» Игоря Лукина, рестораторы стали больше проявлять интерес также к QR-киосками, которые позволяют гостям заказывать и оплачивать блюда прямо за столиком, оставлять чаевые и отзывы, пишет РБК Тюмень.
О росте спроса на сервисы доставки заявилили и в пресс-службе «Яндекса». В частности, в третьем квартале 2024 года товарооборот фудтех-сервисов компании в Тюмени вырос на 52%. К ним относятся Delivery Club, «Еда» и «Лавка». Спрос на одну из самых быстрорастущих категорий, готовую еду, за год увеличился на 80%. Доля всей готовой еды заняла четверть от всего оборота сервиса.
В январе Тюмень занимала второе место среди всех городов по доле готовых блюд и выпечки в обороте сервиса, составляя почти 19%. Что касается среднего чека, то в настоящее время его размер составляет 1,4 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с марта этого года начали действовать ограничения на работу «наливаек». Новые правила касаются изменения временного промежутка, в который разрешена торговля алкоголем.