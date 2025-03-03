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Posted 3 марта, 01:06

Published 3 марта, 01:06

Modified 3 марта, 01:06

Updated 3 марта, 01:06

В Тюменской области сегодня ударят 20-градусные морозы

В Тюменской области сегодня ударят 20-градусные морозы

3 марта 2025, 01:06
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения прогнозируют на юге Тюменской области в понедельник, 3 марта, метеорологи. Днем термометры покажут 0….-5, в ночные часы -6…-11, местами до -21. Скорость ветра составит 4-9 м/с.

В Тюмени 3 марта метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем ожидается до -9…-0, в темное время суток температура воздуха составит -12…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:26 закат в 18:13, продолжительность дня 10 часов 47 минут.

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В Тобольске 3 марта ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…-2, в вечерние и ночные часы -7…-13. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:16, закат в 18:01, продолжительность дня 10 часов 45 минут.

В Ишиме 3 марта метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -14…-5, в вечерние часы и ночью ожидается до -12…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:08 закат в 17:58 продолжительность дня 10 часов 51 минута.

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