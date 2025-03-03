В Тюменской области сегодня ударят 20-градусные морозы

В Тюмени 3 марта метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем ожидается до -9…-0, в темное время суток температура воздуха составит -12…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.