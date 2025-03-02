Итоги недели: взятки в ГАИ, комендантский час для наливаек и открытие «Светофоров»

Многие «наливайки» уже подготовились в работе в новых реалиях, одни уже обновили график работы с учетом требований и теперь работают всегда до 22:00, многие и раньше закрывались в это время. А в заведениях, где все еще висит график работы до 23:00 и позже ежедневно говорят, что о новых правилах знают и продавать алкоголь после указанного времени не станут, еще час работы якобы нужен для продажи других товаров.