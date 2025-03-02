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Posted 2 марта, 13:04

Published 2 марта, 13:04

Modified 2 марта, 13:06

Updated 2 марта, 13:06

Итоги недели: взятки в ГАИ, комендантский час для наливаек и открытие «Светофоров»

Итоги недели: взятки в ГАИ, комендантский час для наливаек и открытие «Светофоров»

2 марта 2025, 13:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — арест сотрудников Госавтоинспекции, суд над пенсионером за дискредитацию, комендантский час для наливаек.

Тюменские автоинспекторы отправлены в СИЗО за взятки

На основании запроса следователя из Голышмановского межрайонного отдела Следственного комитета по Тюменской области, суд принял решение об аресте двух сотрудников ГИБДД из МО МВД России «Голышмановский». Им предъявлены обвинения в получении взяток, в зависимости от степени участия каждого в преступлении.

По предварительным данным, в период с августа по октябрь 2024 года инспекторы ДПС, действуя по сговору, регулярно принимали незаконные вознаграждения от водителей, передвигавшихся по федеральной трассе «Тюмень-Омск». Взамен полученных денежных средств, сотрудники ДПС не оформляли необходимые протоколы о зафиксированных административных нарушениях.

В настоящее время по решению суда инспекторы ДПС отправлены в СИЗО. Там они пробудут до 25 апреля.

Фото: 1MI

Пенсионера из Тюменской области судят за посты в соцсетях

71-летнего Владимира Ломовцева обвиняют по двум эпизодом дискредитации вооруженных сил России. Поводом для возбуждения дела стали его публикации в популярной соцсети. Ранее за подобные посты он уже получал административное наказание.

В нарушении закона пенсионера обвиняют уже не в первый раз. После начала СВО на него заводили административное дело за посты, в которых также увидели дискредитацию ВС РФ. Правда, тогда Ломовцеву был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

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После этого, как говорит пенсионер активно ведущий соцсети, он «все писал аккуратно». Однако в его публикациях вновь усмотрели дискредитацию вооруженных сил. На этот раз на него уже завели уголовное дело. Сначала в деле было 5 эпизодов, но 3 были сняты из-за срока давности. Теперь Ломовцева вменяют 2 эпизода по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.

«У меня нет в текстах никаких призывов, я просто высказываю свою позицию, но на суде заявили, что в моих материалах призыв усмотрели. Это же смешно», — говорит пенсионер.

Сейчас дело обвиняемого ведут в ХМАО, однако адвокат Ломовцева просил перенести рассмотрение в Тюмень, так как посты, ставшие основанием для уголовного дела, были написаны в этом городе. Но в этом ходатайстве стороне защиты отказали. Сейчас пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: 1MI

Наливайкам «крышка»: алкомаркетам в Тюмени назначили комендантский час

С 1 марта 2025 года в Тюмени вступает в силу новый закон, ограничивающий работу так называемых «наливаек» — заведений, торгующих алкоголем на разлив под видом кафе. Эти ограничения затронут более 800 точек по всему городу, многие из которых расположены в жилых районах и давно вызывают недовольство жителей.

Депутаты Тюменской областной Думы утвердили изменения в региональном законе «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Новые правила устанавливают ограничения на продажу алкоголя в точках, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях:

  • С понедельника по четверг и в воскресенье — с 08:00 до 22:00.
  • В пятницу, субботу и праздничные дни — с 09:00 до 23:00.
  • В новогоднюю ночь — до 04:00 утра 1 января.

Кроме того, теперь запрещена продажа пива, сидра, медовухи в рюмочных, закусочных и бистро. Реализовывать эти напитки смогут только заведения общепита с полноценной лицензией — кафе, рестораны, бары и буфеты.

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Многие «наливайки» уже подготовились в работе в новых реалиях, одни уже обновили график работы с учетом требований и теперь работают всегда до 22:00, многие и раньше закрывались в это время. А в заведениях, где все еще висит график работы до 23:00 и позже ежедневно говорят, что о новых правилах знают и продавать алкоголь после указанного времени не станут, еще час работы якобы нужен для продажи других товаров.

Однако, специалисты считают, что ограничения, связанные с оборотом алкогольной продукции могут привести к активизации нелегального рынка, что будет создавать дополнительные риски для здоровья населения.

«Когда официальные точки продажи алкоголя закрываются раньше, потребность у тех, кто привык к ночным покупкам, остаётся. Это создаёт спрос, который начинают заполнять нелегальные продавцы — через подпольные бары, частные квартиры и незаконную доставку. Чем строже запреты, тем больше может возникать коррупционных схем. Мелкие нелегальные точки могут договориться с проверяющими органами за определённую плату, что сделает их почти неуязвимыми», — отмечают эксперты.

Более того, как отмечает специалист, жители, особенно в частном секторе, могут вернуться к практике домашнего изготовления алкоголя, что тоже выходит за рамки закона и контроля качества.

Фото: nashgorod.ru

Магазины «Светофор» вновь начали работать в Тюмени

В частности, открыты для покупателей торговые точки, расположенные по улицам Ветеранов труда, 58 и 30 лет Победы, 91а.

Напомним, массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области начались в конце января этого года. Поводом для их проведения стали поступившие в ведомство обращения от потребителей. По итогам проверочных мероприятий в Тюменской области на срок от 7 до 60 суток была приостановлена работа семи магазинов сети, в том числе четырех филиалов, расположенных в Тюмени.

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области выявили свыше 900 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей. В том числе нарушения условий хранения и сроков годности пищевой продукции, целостности отделки торговых и складских помещений, оборот продукции без соответствующей маркировки и т. д.

Из оборота было изъято 50 партий несоответствующей пищевой продукции объемом 1200 килограммов и более 1 тысячи единиц продукции легкой промышленности, было составлено 23 протокола об административном правонарушении.

Фото: 1MI

Туре осталось несколько лет: эксперты предрекли гибель тюменской реки

На протяжении нескольких лет экологи фиксируют ухудшение состояния Туры. В неё регулярно сбрасывают отходы, в том числе нефтепродукты, что приводит к загрязнению воды и ухудшению условий для экосистемы. Кроме того, ежегодное снижение уровня воды усугубляет ситуацию: река становится мельче, берега зарастают, течение замедляется. Если в ближайшие годы снега зимой будет мало, а лето окажется особенно жарким, Тура может превратиться в мертвый водоем.

«Росгидромет уже дал предварительный прогноз весеннего половодья, Туре особый подъем не светит, уровень воды будет ниже нормы. И речь только о весеннем половодье. За лето уровень воды, с учетом небольших снеговых запасов и прогноза на жаркое лето, может уйти за показатель в -100 сантиметров», — прогнозирует гидрограф Валерий Заруба.

Несмотря на серьёзную ситуацию, тюменским властям не удалось добиться включения Туры в федеральные программы по восстановлению водоёмов. Министерство природных ресурсов не выделило реке приоритетного статуса, а это значит, что финансирования на её расчистку в ближайшее время не предвидится.

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На заседании Тюменской областной Думы депутаты решили снять с контроля вопросы, касающиеся состояния Туры. По словам председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, Минприроды России рассмотрело запрос региона, но федеральные средства направлены на расчистку озера Алебашево и реки Ушаковки. Что касается Туры, её включение в программу возможно только при наличии дополнительного финансирования и обоснования необходимости работ.

Если меры по очистке и восстановлению реки не будут приняты, Тура может окончательно обмелеть и потерять свою экосистему. По мнению экспертов это приведёт к усилению загрязнения воды и гибели водных организмов, повышению рисков экологической катастрофы, проблемам с водоснабжением для населения и предприятий, а также к угрожающему изменению природного баланса в регионе.

Фото: ЧС Тюмень | Отзовик

Треш-стримера Гительмана, переехавшего в Тюмень, обвинили в живодерстве

Жители тюменской многоэтажки по улице Харьковской обвинили известного треш-стримера Руслана Гительмана в живодерстве. Тюменцы распространили по социальным сетям листовку, в которой сообщили, что Гительман и его супруга травят кошек и собак.

По информации источника «Нашего Города», близкого к правоохранительным органам, обвинение Гительмана и его супруги в живодерстве являются ложными.

«Сотрудники полиции опросили и соседей Гительмана, и его самого с супругой. Также провели досмотр в их квартире, проверили записи в телефонах, но никаких фактов, подтверждающих их причастность к убийствам животных и издевательствах над ними не обнаружили», — сообщил инсайдер.
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В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу», в свою очередь, сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Отметим, известный на YouTube треш-стример Руслан Гительман переехал в Тюмень несколько месяцев назад. Ранее он проживал Красноярске, Иркутске и Новосибирске. Зрители знакомы с Гительманом с 2014 года — он прославился своими необычными челленджами с едой и алкоголем, которые он выполнял за деньги, а также колбарациями с такими не менее треш-персонами YouTube, как Олег Монгол, Иришка Чики-Пики, Безумный Паша и т. д.

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