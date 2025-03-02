Итоги недели: взятки в ГАИ, комендантский час для наливаек и открытие «Светофоров»

Posted 2 марта, 13:04
Published 2 марта, 13:04
Modified 2 марта, 13:06
Updated 2 марта, 13:06
На основании запроса следователя из Голышмановского межрайонного отдела Следственного комитета по Тюменской области, суд принял решение об аресте двух сотрудников ГИБДД из МО МВД России «Голышмановский». Им предъявлены обвинения в получении взяток, в зависимости от степени участия каждого в преступлении.
По предварительным данным, в период с августа по октябрь 2024 года инспекторы ДПС, действуя по сговору, регулярно принимали незаконные вознаграждения от водителей, передвигавшихся по федеральной трассе «Тюмень-Омск». Взамен полученных денежных средств, сотрудники ДПС не оформляли необходимые протоколы о зафиксированных административных нарушениях.
В настоящее время по решению суда инспекторы ДПС отправлены в СИЗО. Там они пробудут до 25 апреля.
71-летнего Владимира Ломовцева обвиняют по двум эпизодом дискредитации вооруженных сил России. Поводом для возбуждения дела стали его публикации в популярной соцсети. Ранее за подобные посты он уже получал административное наказание.
В нарушении закона пенсионера обвиняют уже не в первый раз. После начала СВО на него заводили административное дело за посты, в которых также увидели дискредитацию ВС РФ. Правда, тогда Ломовцеву был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
После этого, как говорит пенсионер активно ведущий соцсети, он «все писал аккуратно». Однако в его публикациях вновь усмотрели дискредитацию вооруженных сил. На этот раз на него уже завели уголовное дело. Сначала в деле было 5 эпизодов, но 3 были сняты из-за срока давности. Теперь Ломовцева вменяют 2 эпизода по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.
«У меня нет в текстах никаких призывов, я просто высказываю свою позицию, но на суде заявили, что в моих материалах призыв усмотрели. Это же смешно», — говорит пенсионер.
Сейчас дело обвиняемого ведут в ХМАО, однако адвокат Ломовцева просил перенести рассмотрение в Тюмень, так как посты, ставшие основанием для уголовного дела, были написаны в этом городе. Но в этом ходатайстве стороне защиты отказали. Сейчас пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.
С 1 марта 2025 года в Тюмени вступает в силу новый закон, ограничивающий работу так называемых «наливаек» — заведений, торгующих алкоголем на разлив под видом кафе. Эти ограничения затронут более 800 точек по всему городу, многие из которых расположены в жилых районах и давно вызывают недовольство жителей.
Депутаты Тюменской областной Думы утвердили изменения в региональном законе «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Новые правила устанавливают ограничения на продажу алкоголя в точках, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях:
Кроме того, теперь запрещена продажа пива, сидра, медовухи в рюмочных, закусочных и бистро. Реализовывать эти напитки смогут только заведения общепита с полноценной лицензией — кафе, рестораны, бары и буфеты.
Многие «наливайки» уже подготовились в работе в новых реалиях, одни уже обновили график работы с учетом требований и теперь работают всегда до 22:00, многие и раньше закрывались в это время. А в заведениях, где все еще висит график работы до 23:00 и позже ежедневно говорят, что о новых правилах знают и продавать алкоголь после указанного времени не станут, еще час работы якобы нужен для продажи других товаров.
Однако, специалисты считают, что ограничения, связанные с оборотом алкогольной продукции могут привести к активизации нелегального рынка, что будет создавать дополнительные риски для здоровья населения.
«Когда официальные точки продажи алкоголя закрываются раньше, потребность у тех, кто привык к ночным покупкам, остаётся. Это создаёт спрос, который начинают заполнять нелегальные продавцы — через подпольные бары, частные квартиры и незаконную доставку. Чем строже запреты, тем больше может возникать коррупционных схем. Мелкие нелегальные точки могут договориться с проверяющими органами за определённую плату, что сделает их почти неуязвимыми», — отмечают эксперты.
Более того, как отмечает специалист, жители, особенно в частном секторе, могут вернуться к практике домашнего изготовления алкоголя, что тоже выходит за рамки закона и контроля качества.
В Тюмени возобновляют работу закрытые ранее из-за нарушений филиалы дискаунтера «Светофор». Об этом сообщают горожане.
В частности, открыты для покупателей торговые точки, расположенные по улицам Ветеранов труда, 58 и 30 лет Победы, 91а.
Напомним, массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области начались в конце января этого года. Поводом для их проведения стали поступившие в ведомство обращения от потребителей. По итогам проверочных мероприятий в Тюменской области на срок от 7 до 60 суток была приостановлена работа семи магазинов сети, в том числе четырех филиалов, расположенных в Тюмени.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области выявили свыше 900 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей. В том числе нарушения условий хранения и сроков годности пищевой продукции, целостности отделки торговых и складских помещений, оборот продукции без соответствующей маркировки и т. д.
Из оборота было изъято 50 партий несоответствующей пищевой продукции объемом 1200 килограммов и более 1 тысячи единиц продукции легкой промышленности, было составлено 23 протокола об административном правонарушении.
На протяжении нескольких лет экологи фиксируют ухудшение состояния Туры. В неё регулярно сбрасывают отходы, в том числе нефтепродукты, что приводит к загрязнению воды и ухудшению условий для экосистемы. Кроме того, ежегодное снижение уровня воды усугубляет ситуацию: река становится мельче, берега зарастают, течение замедляется. Если в ближайшие годы снега зимой будет мало, а лето окажется особенно жарким, Тура может превратиться в мертвый водоем.
«Росгидромет уже дал предварительный прогноз весеннего половодья, Туре особый подъем не светит, уровень воды будет ниже нормы. И речь только о весеннем половодье. За лето уровень воды, с учетом небольших снеговых запасов и прогноза на жаркое лето, может уйти за показатель в -100 сантиметров», — прогнозирует гидрограф Валерий Заруба.
Несмотря на серьёзную ситуацию, тюменским властям не удалось добиться включения Туры в федеральные программы по восстановлению водоёмов. Министерство природных ресурсов не выделило реке приоритетного статуса, а это значит, что финансирования на её расчистку в ближайшее время не предвидится.
На заседании Тюменской областной Думы депутаты решили снять с контроля вопросы, касающиеся состояния Туры. По словам председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, Минприроды России рассмотрело запрос региона, но федеральные средства направлены на расчистку озера Алебашево и реки Ушаковки. Что касается Туры, её включение в программу возможно только при наличии дополнительного финансирования и обоснования необходимости работ.
Если меры по очистке и восстановлению реки не будут приняты, Тура может окончательно обмелеть и потерять свою экосистему. По мнению экспертов это приведёт к усилению загрязнения воды и гибели водных организмов, повышению рисков экологической катастрофы, проблемам с водоснабжением для населения и предприятий, а также к угрожающему изменению природного баланса в регионе.
Жители тюменской многоэтажки по улице Харьковской обвинили известного треш-стримера Руслана Гительмана в живодерстве. Тюменцы распространили по социальным сетям листовку, в которой сообщили, что Гительман и его супруга травят кошек и собак.
По информации источника «Нашего Города», близкого к правоохранительным органам, обвинение Гительмана и его супруги в живодерстве являются ложными.
«Сотрудники полиции опросили и соседей Гительмана, и его самого с супругой. Также провели досмотр в их квартире, проверили записи в телефонах, но никаких фактов, подтверждающих их причастность к убийствам животных и издевательствах над ними не обнаружили», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу», в свою очередь, сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.
Отметим, известный на YouTube треш-стример Руслан Гительман переехал в Тюмень несколько месяцев назад. Ранее он проживал Красноярске, Иркутске и Новосибирске. Зрители знакомы с Гительманом с 2014 года — он прославился своими необычными челленджами с едой и алкоголем, которые он выполнял за деньги, а также колбарациями с такими не менее треш-персонами YouTube, как Олег Монгол, Иришка Чики-Пики, Безумный Паша и т. д.