В Тюмени отпраздновали Масленицу

Posted 2 марта, 12:27
Published 2 марта, 12:27
Modified 2 марта, 12:29
Updated 2 марта, 12:29
Праздник широкой Масленицы состоялся сегодня в Заречном парке. Для гостей праздника была подготовлена разнообразная программа — народное гуляние «Широкая масленица», театрализованное представление, выступление коллективов и приглашенных артистов, игры и розыгрыш главного приза, конкурс «Тюменская Масленица — 2025» и финал праздника «Танцующий хоровод».
Помимо Заречного парка масленичные гуляния состоялись в сквере Казачьи луга, ДК «Водник» на улице Судоремонтной, а также на придомовых площадках.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске сегодня прошли традиционное празднование широкой Масленицы и битва блинопеков, в рамках которой несколько команд соревновались в выпекании огромных трехметровых блинов.