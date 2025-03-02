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Posted 2 марта, 12:27

Published 2 марта, 12:27

Modified 2 марта, 12:29

Updated 2 марта, 12:29

В Тюмени отпраздновали Масленицу

В Тюмени отпраздновали Масленицу

2 марта 2025, 12:27
Фото: Типичная Тюмень.
Весна официально вступила в свои права в Тюмени. В областной столице сегодня состоялись проводы зимы и традиционное сжигание чучела зимы.

Праздник широкой Масленицы состоялся сегодня в Заречном парке. Для гостей праздника была подготовлена разнообразная программа — народное гуляние «Широкая масленица», театрализованное представление, выступление коллективов и приглашенных артистов, игры и розыгрыш главного приза, конкурс «Тюменская Масленица — 2025» и финал праздника «Танцующий хоровод».

Фото: Тюмень №1

Помимо Заречного парка масленичные гуляния состоялись в сквере Казачьи луга, ДК «Водник» на улице Судоремонтной, а также на придомовых площадках.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске сегодня прошли традиционное празднование широкой Масленицы и битва блинопеков, в рамках которой несколько команд соревновались в выпекании огромных трехметровых блинов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Масленица
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