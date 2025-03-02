Портят заказы и хамят: откровения тюменского курьера о работе и «огромных» заработках

Плюсы такой работы заключаются в свободном графике, несложной и понятной работе. Минусы — в том, что курьеры, в большинстве своем, все самозанятые. Соответственно не имеют никаких трудовых отношений с сервисом. То есть ни отчислений в пенсионный фонд, ни больничных, ни отпусков у них нет.