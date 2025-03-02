Портят заказы и хамят: откровения тюменского курьера о работе и «огромных» заработках

Posted 2 марта, 12:02
Published 2 марта, 12:02
Modified 2 марта, 12:04
Updated 2 марта, 12:04
Только за последний месяц на портале hh.ru было размещено свыше двух сотен вакансий на представителей данной профессии на зарплату от 120 до 190 тысяч рублей в месяц. Однако, «гладко только на бумаге» — о сложностях работы и реальном заработке рассказал один из сотрудников службы доставки «Яндекс Доставка» «Нашему Городу».
Азиз Х. устроился в службу доставки для того, чтобы заработать дополнительную «копейку». Молодой человек подрабатывает в свободное от основной работы время.
«Сейчас не самая лучшая экономическая ситуация в стране, поэтому приходится в свободное время подрабатывать. Но больших заработков здесь нет — о миллионах даже не идет и речи. Заработки очень сильно просели — за 12-часовую смену без вычета налога можно заработать лишь 3-4 тысячи рублей. Ну и дальше судите сами: амортизация автомобиля, топливо, налоги, питание», — говорит тюменец.
Плюсы такой работы заключаются в свободном графике, несложной и понятной работе. Минусы — в том, что курьеры, в большинстве своем, все самозанятые. Соответственно не имеют никаких трудовых отношений с сервисом. То есть ни отчислений в пенсионный фонд, ни больничных, ни отпусков у них нет.
Кроме того, курьеры находятся в полной зависимости от отзывов клиента. И иногда один негативный отзыв может стать даже поводом для увольнения.
«Недовольства встречаются часто. Люди, порой, ставят плохие оценки за долгую доставку, хотя это не вина курьера. Могут поставить негативную оценку за неположенные приборы или отсутствие соуса, хотя вовсе не курьер собирает заказ — он лишь получает уже собранный опечатанный заказ и доставляет его клиенту», — рассказывает Азиз.
Но есть и такие клиенты, которые оставляют чаевые, сочувственно кивают, когда курьер оправдывается за долгую доставку из какого-либо заведения.
По словам молодого человека, встречаются и откровенные клиенты-хамы, которые не способны указать даже номер подъезда/квартиры/этажа.
«Был случай когда я вез букет цветов, а в карточке заказа отсутствовало описание — кому и куда передать. Я позвонил, чтобы уточнить, где искать получателя. На что мне грубо ответили, что для таких тупых, есть бумажка с информацией. Хотя меня об этом не предупреждали», — отмечает Азиз.
Молодой человек отмечает, что все клиенты абсолютно разные. Случаются и курьезные случаи.
«Был случай, когда мне дверь открывала полуголая девушка, а из ванной комнаты вышел голый мужик посмотрел на меня и пошёл дальше», — вспоминает Азиз.
По словам тюменского курьера, зачастую, чтобы добиться скидки или вообще получить бесплатно заказ, клиенты намеренно его портят. После чего направляют жалобы в службу поддержки сервиса. При этом, правила сервиса доставки таковы, что следует идти навстречу именно клиенту.
Именно поэтому курьеров очень напрягают заказы, в которых указанно «оставить у двери».
Так как потом клиенты часто жалуются на курьера, что он не привез заказ.
И даже фото фиксация пакетов, оставленных у двери, не помогает против слов клиента
Иногда такие жалобы становятся поводом для пожизненной блокировки доступа курьера в сервис. Азиз с таким потребительским экстремизмом столкнулся буквально на днях. Роковым для него стал заказ из «Бургер Кинга».
«26 февраля я принял заказ из „Бургер Кинга“, дождался его готовность, упаковал в термокороб и отвез клиенту. Это было вечером, поэтому я спокойно ушел с линии и отправился домой. Каково же было мое удивление, когда утром на следующий день я увидел, что приложение Яндекс оштрафовало меня на 1 тысячу рублей. Как выяснилось, клиент, которому я отвез заказа накануне из „БК“ обратился в поддержку с жалобой, что заказ ему так и не был доставлен. Все мои доводы в поддержку приложения не имели успеха. Решение о назначении штрафа осталось неизменным. Но и это еще не все — клиент написал в поддержку Яндекса, что я якобы приезжал к нему на следующий день и „тарабанил“ в дверь. Если, по словам клиента, я не приезжал и не доставил ему его заказ. Как он может знать как я выгляжу и как он может утверждать что это был именно я?» — отмечает молодой человек.
И добавляет, что в настоящее время из службы доставки Яндекс его уволили. Тюменец сетует, что курьер по сути является бесправным сотрудником, за которого никогда не вступается и которого никогда не защищает сервис.
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