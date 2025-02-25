Наливайкам «крышка»: алкомаркетам в Тюмени назначили комендантский час

Posted 25 февраля, 05:10
Published 25 февраля, 05:10
Modified 25 февраля, 05:12
Updated 25 февраля, 05:12
С 1 марта 2025 года в Тюмени вступает в силу новый закон, ограничивающий работу так называемых «наливаек» — заведений, торгующих алкоголем на разлив под видом кафе. Эти ограничения затронут более 800 точек по всему городу, многие из которых расположены в жилых районах и давно вызывают недовольство жителей.
Депутаты Тюменской областной Думы утвердили изменения в региональном законе «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Новые правила устанавливают ограничения на продажу алкоголя в точках, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях:
С понедельника по четверг и в воскресенье — с 08:00 до 22:00.
В пятницу, субботу и праздничные дни — с 09:00 до 23:00.
В новогоднюю ночь — до 04:00 утра 1 января.
Кроме того, теперь запрещена продажа пива, сидра, медовухи и пуаре в рюмочных, закусочных и бистро. Реализовывать эти напитки смогут только заведения общепита с полноценной лицензией — кафе, рестораны, бары и буфеты.
«Законопроект был утверждён в ответ на многочисленные жалобы жителей, которые выражали недовольство работой заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и предлагающих алкогольные напитки в розлив», — отметила председатель комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.
Многие «наливайки» уже подготовились в работе в новых реалиях, одни уже обновили график работы с учетом требований и теперь работают всегда до 22:00, многие и раньше закрывались в это время. А в заведениях, где все еще висит график работы до 23:00 и позже ежедневно говорят, что о новых правилах знают и продавать алкоголь после указанного времени не станут, еще час работы якобы нужен для продажи других товаров.
«Не только за алкоголем к нам приходят. Кому надо, тот все успеет купить. А если за закуской надо будет зайти — вот мы до 23:00 и работаем», — рассказал «Нашему городу» продавце в одной из наливаек.
Проблема «наливаек» давно стала актуальной для жителей Тюмени. В последние годы таких заведений стало настолько много, что они буквально заполонили город. Например, только в квадрате улиц Широтная — Пермякова — Федюнинского — Федорова, площадь которого составляет всего 1,98 км², функционирует сразу 17 точек. А сетевые магазины и вовсе располагаются через дом друг от друга.
Жильцы домов, в которых расположены эти заведения, регулярно сталкиваются с ночными беспорядками. Шум, драки, повреждение имущества — обычное явление для тех, кто живет рядом с «наливайкой».
«Я поддерживаю новый график. Но лучше бы вообще после 21:00 запретили продажу. Нам алкаши не нужны», — рассказала жительница одного ил домов на Широтной Ирина Романова.
По данным опроса, проведенного среди жителей региона, 56% тюменцев поддерживают полный запрет работы подобных заведений в жилых домах. Еще 16% считают, что необходимо хотя бы ограничить ночную продажу алкоголя и запретить продажу напитков навынос в вечернее время. Оставшиеся 28% респондентов уверены, что никаких изменений вводить не стоит.
Общественник Владимир Воронин уверен, что закрытие «наливаек» положительно скажется на жизни горожан:
«Я за „закрыть“. Но у нас депутаты вроде уже все решили…», — рассказал «Нашему городу» общественник.
Однако, по словам социолога Наталья Девлешовой, ограничения, связанные с оборотом алкогольной продукции приводят к активизации нелегального рынка.
«Когда официальные точки продажи алкоголя закрываются раньше, потребность у тех, кто привык к ночным покупкам, остаётся. Это создаёт спрос, который начинают заполнять нелегальные продавцы — через подпольные бары, частные квартиры и незаконную доставку. Чем строже запреты, тем больше может возникать коррупционных схем. Мелкие нелегальные точки могут договориться с проверяющими органами за определённую плату, что сделает их почти неуязвимыми», — говорит специалист.
Более того, как отмечает специалист, жители, особенно в частном секторе, могут вернуться к практике домашнего изготовления алкоголя, что тоже выходит за рамки закона и контроля качества. Это создаёт дополнительные риски для здоровья населения.
Такую позицию поддерживает и юрист Павел Шадрин, он указывает, что запрет может привести к росту нелегальной продажи алкоголя в тех же наливайках или в магазинах, которые не попадают под запрет.
«Если магазин продавал все и всем в любое время, то он продолжит это делать и клиентов у точки станет только больше. К тому же закон касается наливаек, расположенных в многоквартирных домах, а если точка просто стоит рядом, то на нее это уже не работает», — объясняет юрист.
В Тюмени хватает отдельно стоящих магазинчиков, торгующих в том числе и алкоголем, некоторые из них даже имеют достаточно говорящие названия. По слухам, в таких магазинах продают горячительные напитки в любое время. Однако на практике это подтвердить сложно. «Нашему городу», вопреки «рекламе» местных жителей, после 22 в одном из магазинов алкоголь все же не продали. Однако местные объяснили это тем, что тут продают только «своим».
Несмотря на ужесточение закона, предприниматели могут легко найти способы обойти ограничения. Один из наиболее вероятных вариантов — перерегистрация заведения как полноценного кафе или ресторана.
«Для этого необходимо соответствовать ряду требований: наличие кухни, расширенное меню и полноценное обслуживание. Однако это может быть реализованы с минимальными затратами», — указывает юрист.
Еще один способ — перевод заведения в нежилое помещение, так как новый закон ограничивает продажу алкоголя только в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Таким образом, перемещение «наливаек» в отдельные здания позволит сохранить бизнес, несмотря на ограничения.
С введением ограничений в первую очередь выиграют жители спальных районов. Шум по ночам значительно уменьшится, а количество случаев вандализма и драк, по мнению властей, сократится. Однако и до введения запрета количество противоправных деяний в состоянии алкогольного опьянения снизилось на 23,2%, такие показатели приводит региональная прокуратура.
Пока жители города ждут начала спокойной жизни, эксперты предполагают, что запрет может дать обратную реакцию. Люди могут начать закупаться заранее и впрок, устраивать налеты на магазины, которые не подходят под требования нового закона или вовсе начать гнать самогон. Все эти варианты могут крайне негативно сказаться на обстановке в городе.
Хотя на данный момент речь идет только об ограничении времени работы «наливаек», в будущем могут быть введены более жесткие меры. Например, запрет на продажу алкоголя в жилых домах в любое время суток.
Однако такой шаг маловероятен из-за экономических рисков. Закрытие подобных заведений может привести к снижению доходов бюджета и новой волне роста теневого рынка.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец отсудил 700 тысяч рублей за шрам, полученный в пьяной драке.