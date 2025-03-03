Сколько получают водители автобусов в Тюменской области

Средний предлагаемый заработок составляет 53,9 тысячи рублей. На самую минимальную заработную плату, от 25,8 тысячи рублей, может рассчитывать водитель школьного автобуса в Абатском районе. От сотрудника требуется опыт работы от трех лет, среднее профессиональное образование и отсутствие вредных привычек. До 27 тысяч обещают платить водителю школьного автобуса в Ишиме с опытом работы от одного года. Заработок 45 тысяч рублей предлагают на аналогичной должности в Упоровском районе.