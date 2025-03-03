Сколько получают водители автобусов в Тюменской области

Posted 3 марта, 04:56
Published 3 марта, 04:56
Modified 3 марта, 04:58
Updated 3 марта, 04:58
Средний предлагаемый заработок составляет 53,9 тысячи рублей. На самую минимальную заработную плату, от 25,8 тысячи рублей, может рассчитывать водитель школьного автобуса в Абатском районе. От сотрудника требуется опыт работы от трех лет, среднее профессиональное образование и отсутствие вредных привычек. До 27 тысяч обещают платить водителю школьного автобуса в Ишиме с опытом работы от одного года. Заработок 45 тысяч рублей предлагают на аналогичной должности в Упоровском районе.
Водителю экскурсионного автобуса в Тюмени обещают заработок 50-59 тысяч рублей. Требуется опыт работы 5 лет, наличие водительского удостоверения категории D.
На заработную плату 50-60 тысяч рублей ищет водителя автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов МАУ Червишевская СОШ, заработок до 68 тысячи рублей готовы ежемесячно платить водителю автобуса в «Тюменской домостроительной компании» — работать предстоит полный рабочий день, с 8:00 до 17:00.
В компании ТПАТП №1 водителю автобуса для перевозки детей обещают заработок в размере от 75 тысяч рублей. В требованиях — опыт работы не менее трех лет, непрерывный стаж вождения по категории D, отсутствие за последний год административного наказания в виде лишения права управления или административного ареста.
Водителю автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах в этой же компании готовы платить от 85 тысяч рублей. Указано, что сотрудникам установлена доплата за работу во вредных условиях труда, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 14 суток, различные льготы.
На заработную плату до 110 тысяч рублей может рассчитывать водитель автобуса на регулярных городских (Тобольск), пригородных (Тобольский район), междугородних маршрутах (Тобольск-Тюмень, Тобольск-Уват, Тобольск — Демьянское и др. города Тюменской области) и международных перевозках (Казахстан).
Самую большую зарплату в Тюменской области водителю автобуса готовы платить в АО «Сатком» — 135-165 тысяч рублей. Правда, работать предстоит вахтовым методом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней ожидаемой зарплаты увеличился за последний год на 5 тысяч рублей и составил 65 тысяч рублей. Для сравнения, в среднем по России зарплатные ожидания в этом году составили 70 тысяч рублей.