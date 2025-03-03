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Posted 3 марта, 05:21

Published 3 марта, 05:21

Modified 3 марта, 05:23

Updated 3 марта, 05:23

Тюменцы могут поставить самозапрет по кредитам

Тюменцы могут поставить самозапрет по кредитам

3 марта 2025, 05:21
Фото: 1MI.
Новый закон, согласно которому каждый житель России может установить самозапрет на выдачу кредитов и защитить себя от неожиданных долгов, вступил в силу с 1 марта этого года.

Как пояснили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области, самозапрет можно оформить на все виды потребительских кредитов и займов, которые предоставляют банки и микрофинансовые организации (МФО), за исключением ипотечных кредитов, кредитов на образования и кредитов под залог транспортных средств.

Оформить самозапрет можно на сайте Госулуги. Для этого необходимо заполнить шаблон заявления и указать условия: например, по виду кредитора — банк или МФО, по способу обращения за кредитом — в офисе и дистанционно или только дистанционно. Заявление можно направлять неограниченное количество раз, услуга бесплатная.

По словам заместителя управляющего отделением Банка России по Тюменской области Мирхайдара Фатхуллина, банки и микрофинансовые организации обязаны проверять наличие самозапрета в кредитной истории потенциального заемщика — если запрет установлен, кредитор не сможет оформить человеку потребительский кредит.

«В случае, если все-таки кредит будет выдан, несмотря на самозапрет, финансовая организация не сможет требовать от заемщика выплату долга», — пояснил Фатхуллин.

Отметим, если человеку потребуется кредит или заем, то запрет можно будет отменить. Правда, необходима будет электронная подпись — УНЭП «Госключ» или УКЭП. Кроме того, снимут самозапрет только через сутки. Такие меры позволят снизить риски снятия самозапрета мошенниками в случае взлома личного кабинета на Госуслугах.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю жертвами мошенников стали более 100 жителей региона. Аферисты похитили у тюменцев 46 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники#Госуслуги#Кредиты
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