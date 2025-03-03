Тюменцы могут поставить самозапрет по кредитам

Оформить самозапрет можно на сайте Госулуги. Для этого необходимо заполнить шаблон заявления и указать условия: например, по виду кредитора — банк или МФО, по способу обращения за кредитом — в офисе и дистанционно или только дистанционно. Заявление можно направлять неограниченное количество раз, услуга бесплатная.