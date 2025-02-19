Мошенники забрали у тюменцев 46 млн рублей за неделю

Posted 19 февраля, 04:23
Published 19 февраля, 04:23
Modified 19 февраля, 04:25
Updated 19 февраля, 04:25
За минувшую неделю 101 житель области пострадал от телефонных и интернет-мошенников, которым удалось похитить более 46 млн рублей, рассказали в прокуратуре региона.
Один из тюменцев заплатил за телефонный разговор 4,7 млн рублей. Мнимый сотрудник ФСБ под предлогом защиты денег гражданина от кражи вынудил мужчину перевести крупную сумму на «безопасный счет». Этот случай расследует в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Напомним, подросток из Тюмени дал мошенникам доступ к счету мамы, поверив, что разговаривает с завучем своей школы. Звонивший заявил, что деньги из их семьи утекают на Украину и пригрозил ответственностью.