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Posted 19 февраля, 04:23

Published 19 февраля, 04:23

Modified 19 февраля, 04:25

Updated 19 февраля, 04:25

Мошенники забрали у тюменцев 46 млн рублей за неделю

Мошенники забрали у тюменцев 46 млн рублей за неделю

19 февраля 2025, 04:23
Фото: 1MI.
Более 100 человек стали жертвами мошенников в Тюменской области за неделю. Ущерб от звонков злоумышленников и фишинговых ссылок превысил 46 млн рублей.

За минувшую неделю 101 житель области пострадал от телефонных и интернет-мошенников, которым удалось похитить более 46 млн рублей, рассказали в прокуратуре региона.

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Один из тюменцев заплатил за телефонный разговор 4,7 млн рублей. Мнимый сотрудник ФСБ под предлогом защиты денег гражданина от кражи вынудил мужчину перевести крупную сумму на «безопасный счет». Этот случай расследует в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Напомним, подросток из Тюмени дал мошенникам доступ к счету мамы, поверив, что разговаривает с завучем своей школы. Звонивший заявил, что деньги из их семьи утекают на Украину и пригрозил ответственностью.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Прокуратура#Кража#Мошенники
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