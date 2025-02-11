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Posted 11 февраля, 10:44

Published 11 февраля, 10:44

Modified 11 февраля, 12:21

Updated 11 февраля, 12:21

Тюменского подростка развел подставной завуч угрозами про Украину

«Деньги идут на Украину» — тюменский подросток попался на обмане подставного завуча

11 февраля 2025, 10:44
Фото: 1MI.

Тюменского подростка развел подставной завуч угрозами про Украину

Сюжет
Подростки
Мошенники угрозами и шантажом выудили у подростка банковские данные матери. Обман начался с разговора с мнимым завучем. А закончился настоящей кражей денег.

Неизвестный позвонил 14-летнему жителю Казанского района и, назвавшись завучем, попросил обновить данные в приложении «Моя школа». Для этого подросток назвал код из смс-сообщения. После звонка пришло другое сообщение: о мнимой утечке данных. Чтобы все исправить школьнику предложили позвонить на один из телефонов горячей линии.

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«Ему рассказали, что помогут, только никому об этом не следует говорить, а то его привлекут к ответственности и заставят платить огромные штрафы. Далее общение перешло в мессенджер „Телеграмм“, где мальчику сообщили о том, что со счета его мамы уходят деньги на Украину, и есть 24 часа, чтобы эти переводы остановить», — рассказали в администрации района.

Основная переписка шла ночью, когда вся семья спала. Подросток выполнил все инструкции с телефона мамы. Переписка после успешного обмана автоматически исчезла, как и 302 тыс. рублей со счета. 300 тыс. рублей мошенники взяли в кредит от имени матери школьника.

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Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Только за первую неделю февраля мошенники похитили у жителей Тюменской области более 35 млн рублей. Жертвами мошенников стали 76 тюменцев.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюменская область#Подростки#Мошенничество#Телефонные мошенники
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