«Деньги идут на Украину» — тюменский подросток попался на обмане подставного завуча

Неизвестный позвонил 14-летнему жителю Казанского района и, назвавшись завучем, попросил обновить данные в приложении «Моя школа». Для этого подросток назвал код из смс-сообщения. После звонка пришло другое сообщение: о мнимой утечке данных. Чтобы все исправить школьнику предложили позвонить на один из телефонов горячей линии.