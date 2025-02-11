«Деньги идут на Украину» — тюменский подросток попался на обмане подставного завуча

Posted 11 февраля, 10:44
Published 11 февраля, 10:44
Modified 11 февраля, 12:21
Updated 11 февраля, 12:21
Неизвестный позвонил 14-летнему жителю Казанского района и, назвавшись завучем, попросил обновить данные в приложении «Моя школа». Для этого подросток назвал код из смс-сообщения. После звонка пришло другое сообщение: о мнимой утечке данных. Чтобы все исправить школьнику предложили позвонить на один из телефонов горячей линии.
«Ему рассказали, что помогут, только никому об этом не следует говорить, а то его привлекут к ответственности и заставят платить огромные штрафы. Далее общение перешло в мессенджер „Телеграмм“, где мальчику сообщили о том, что со счета его мамы уходят деньги на Украину, и есть 24 часа, чтобы эти переводы остановить», — рассказали в администрации района.
Основная переписка шла ночью, когда вся семья спала. Подросток выполнил все инструкции с телефона мамы. Переписка после успешного обмана автоматически исчезла, как и 302 тыс. рублей со счета. 300 тыс. рублей мошенники взяли в кредит от имени матери школьника.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Только за первую неделю февраля мошенники похитили у жителей Тюменской области более 35 млн рублей. Жертвами мошенников стали 76 тюменцев.