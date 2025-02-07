Покусились на святое! Холостых тюменцев заманивают на фейковые свидания ради кражи

Posted 7 февраля, 08:24
Published 7 февраля, 08:24
Modified 7 февраля, 08:28
Updated 7 февраля, 08:28
Перед 14 февраля тюменцев стали чаще обманывать под видом знакомств в соцсетях. Одиноким тюменцам пишут злоумышленники под видом девушек, ищущих свою любовь. Для фейковых аккаунтов используют фотографии от нейросетей, за которыми может стоять кто угодно.
Новые знакомые приглашают тюменцев в кино или театр и просят оплатить оба билета. Для быстрой оплаты мужчинам на телефон присылают ссылку, но она ведет вовсе не на сайт кинотеатра.
«Одним из основных признаков мошенничества являются просьбы перейти по определённой ссылке для совершения какого-то действия: для бронирования или оплаты билетов на различные мероприятия, включая спектакли, театры, стендап-шоу или кафе», — рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско RT.
Реакция и мужчин, и женщин на новую схему обмана заметно отличалась. Кого-то позабавило, что мошенники каждый раз находят новые способы заманить людей в ловушку. Другие возмутились, что злоумышленники добрались до самого святого — первого свидания.
«Эх, скучно я живу», «Хоть что-то новое», «Вроде, сейчас парни не настолько щедры, чтоб сходу оплачивать за незнакомку. Некоторые за своих барышень не платят», «Теперь точно буду дома бесплатно сериалы смотреть», «На самое святое!» — прокомментировали тюменцы новость.
Однако интернет-пользователи из Тюмени усомнились, что такой способ помогает много заработать. Билет на вечерний сеанс в любой кинотеатр города стоит, в среднем, 400-600 рублей, следует из данных портала «Киноафиша». Тюменцы отметили, что такая прибыль не стоит усилий, приложенных для обмана.
«Слишком много мороки ради суммы за билеты в кино», «Ну, если в день разведут десятерых, то не плохо получается», «По клавиатуре стучать, не вагоны разгружать!» — написали в соцсети.
Опытные мужчины посоветовали тем, кто знакомиться через Интернет, не слишком доверять переписке и фотографиям. Даже для видео существуют фильтры, которые могут сделать женщину в кадре писаной красавицей. Поэтому холостых мужчин призвали держать кошелек закрытым, пока не увидят избранницу вживую. Некоторые посоветовали первое свидание провести на воздухе: сходить на прогулку, посетить каток, посидеть на лавочке в одном из скверов.
«Для начала прогулка с мороженым, ну, если зима, максимум кофе с пироженкой», — таким советом поделился один из тюменцев.
Житель Тюмени по имени Артем едва не попался на удочку мошенников, но все-таки разгадал обман. По его словам, все начиналось, как обычное онлайн-знакомство. Но девушка была уж очень красивой и быстро перешла к обсуждению интимных отношений.
Онлайн-знакомая тоже приглашала тюменца на свидание. При этом, почти не задавала вопросов и очень старалась понравиться потенциальному «возлюбленному». Тюменец рассказал, что мошенники приглашают будущих жертв не просто в театр, а на закрытое представление, билеты на которое заметно отличаются по цене.
«Там не просто театр, там частный кинотеатр, где вы вдвоем. Ценник там от 5000 рублей, то есть, если ты за неё платить, будет уже 10 000. Но я не повёлся: больно девушка красивая, и сразу интим, её не пугает, вдруг я маньяк какой», — рассказал Артем.
Он не стал переходить по ссылке, которую прислала новая знакомая, потому что заподозрил подвох. И других предложений личной встречи не стал делать. Так он сохранил свои деньги, и все еще надеется встретить подходящую именно ему девушку.
«Наш Город» сообщал, что жители Тюменской области сами разработали стратегию для обмана злоумышленников. Ловушка годится для схемы заработка на отзывах и лайках. Обычно мошенники переводят небольшую сумму, а потом выманивают личные данные граждан и обчищают их счета. Тюменцы дожидаются выплат в 300-400 рублей и прекращают общение со злоумышленниками.