Покусились на святое! Холостых тюменцев заманивают на фейковые свидания ради кражи

Опытные мужчины посоветовали тем, кто знакомиться через Интернет, не слишком доверять переписке и фотографиям. Даже для видео существуют фильтры, которые могут сделать женщину в кадре писаной красавицей. Поэтому холостых мужчин призвали держать кошелек закрытым, пока не увидят избранницу вживую. Некоторые посоветовали первое свидание провести на воздухе: сходить на прогулку, посетить каток, посидеть на лавочке в одном из скверов.