Арест Роженцева: тюменские силовики не раскрывают подробности уголовного дела

Posted 7 февраля, 06:42
Published 7 февраля, 06:42
Modified 7 февраля, 06:44
Updated 7 февраля, 06:44
«Запрашиваемые в интересах следствия не подлежат разглашению», — пояснили РБК Тюмень в ведомстве.
Напомним, тюменского предпринимателя и экс-заместителя мэра города Сергея Роженцева обвиняют в мошеннических действиях в рамках поставок в рамках специальной военной операции. Размер общей суммы предполагаемых убытков не разглашается.
Известно, что уголовное дело связано с расходованием средств субсидии комитета по делам национальностей Тюменской области в размере свыше 800 миллионов рулей. Помимо бизнесмена Сергея Роженцева, в мошенничестве подозревают еще 14 человек.