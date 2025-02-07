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Posted 7 февраля, 06:42

Published 7 февраля, 06:42

Modified 7 февраля, 06:44

Updated 7 февраля, 06:44

Арест Роженцева: тюменские силовики не раскрывают подробности уголовного дела

Арест Роженцева: тюменские силовики не раскрывают подробности уголовного дела

7 февраля 2025, 06:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В тюменской полиции отказались раскрывать подробности обвинений и ход расследования в отношении предпринимателя Сергея Роженцева, подозреваемого в завышении стоимости подставок обмундирования для бойцов СВО.
«Запрашиваемые в интересах следствия не подлежат разглашению», — пояснили РБК Тюмень в ведомстве.

Напомним, тюменского предпринимателя и экс-заместителя мэра города Сергея Роженцева обвиняют в мошеннических действиях в рамках поставок в рамках специальной военной операции. Размер общей суммы предполагаемых убытков не разглашается.

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Известно, что уголовное дело связано с расходованием средств субсидии комитета по делам национальностей Тюменской области в размере свыше 800 миллионов рулей. Помимо бизнесмена Сергея Роженцева, в мошенничестве подозревают еще 14 человек.

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