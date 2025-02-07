Конкуренции почти нет: кому в Тюмени проще найти работу

По данным аналитиков hh.ru, самая низкая конкуренция за работу среди тюменцев в январе–феврале 2025 года зарегистрирована на вакансию дворника — всего 0,6 резюме. Всего за месяц было опубликовано более 270 предложений о работе дворником, размер заработка варьируется от 22 до 40 тысяч рублей.