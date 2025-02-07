Конкуренции почти нет: кому в Тюмени проще найти работу

Posted 7 февраля, 05:54
Published 7 февраля, 05:54
Modified 7 февраля, 05:56
Updated 7 февраля, 05:56
По данным аналитиков hh.ru, самая низкая конкуренция за работу среди тюменцев в январе–феврале 2025 года зарегистрирована на вакансию дворника — всего 0,6 резюме. Всего за месяц было опубликовано более 270 предложений о работе дворником, размер заработка варьируется от 22 до 40 тысяч рублей.
Также всего 0,6 резюме приходится на одну вакансию врача. В настоящее время в регионе свободными остаются свыше 1,5 тысячи вакансий медиков, размер заработной платы от 45 до 300 тысяч рублей, указано на портале hh.ru.
Минимальная конкуренция за работу отмечена среди претендентов на позиции повара, пекаря, кондитера, (по 1,3 резюме на вакансию), токаря, фрезеровщика, шлифовщика (1,5), маляра, штукатура, агента по недвижимости (по 1,8), продавца-консультанта, продавца-кассира (2).
Что касается высококонкурентых профессий-2025, то в список входят event-менеджер (185 резюме на вакансию), руководитель отдела аналитики (128 резюме), дата-сайентист (93 резюме), менеджер/консультант по стратегии (88 резюме), режиссер, сценарист (78).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали самые высокооплачиваемые профессии января-февраля 2025 года. В списке инженеры, руководители, машинисты.