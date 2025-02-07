Дважды раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать единовременную выплату

Сюжет Бойцы СВО

Денежные средства 43-летний военный из Тобольска смог получить только после вмешательства прокуратуры. Причиной отказа стало отсутствия сведений о его регистрации по месту жительства в Тюменской области на дату начала участия в спецоперации.