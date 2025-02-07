Дважды раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать единовременную выплату

Posted 7 февраля, 06:29
Published 7 февраля, 06:29
Modified 7 февраля, 06:32
Updated 7 февраля, 06:32
Тобольская межрайонная прокуратура по итогам проверки установила факт проживания военного, получившего дважды ранение на СВО, в Тюменской области и обратилась в суд.
Вопрос перечисления единовременной выплаты за ранение тобольскому военному находится на контроле межрайонной прокуратуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 39-летним стоматолог из Тюмени Гурген Петросян. Смертельное ранение он получил в декабре 2024 года.