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Posted 7 февраля, 06:29

Published 7 февраля, 06:29

Modified 7 февраля, 06:32

Updated 7 февраля, 06:32

Дважды раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать единовременную выплату

Дважды раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать единовременную выплату

7 февраля 2025, 06:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Денежные средства 43-летний военный из Тобольска смог получить только после вмешательства прокуратуры. Причиной отказа стало отсутствия сведений о его регистрации по месту жительства в Тюменской области на дату начала участия в спецоперации.

Тобольская межрайонная прокуратура по итогам проверки установила факт проживания военного, получившего дважды ранение на СВО, в Тюменской области и обратилась в суд.

Вопрос перечисления единовременной выплаты за ранение тобольскому военному находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 39-летним стоматолог из Тюмени Гурген Петросян. Смертельное ранение он получил в декабре 2024 года.

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