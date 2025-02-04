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Posted 4 февраля, 02:48

Published 4 февраля, 02:48

Modified 4 февраля, 02:55

Updated 4 февраля, 02:55

Мошенники украли у тюменцев 35 млн рублей за одну неделю

Мошенники украли у тюменцев 35 млн рублей за одну неделю

4 февраля 2025, 02:48
Фото: 1MI.
Сумма похищенных у жителей Тюменской области денег превысила 35 млн рублей только за одну неделю. Один звонок через мессенджер обошелся жителю Заводоуковского района в три миллиона рублей.

По данным прокуратуры региона, за минувшую неделю 76 жителей области стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. объем похищенного превысил 35 млн рублей.

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Обманом на самую крупную сумму стал случай с жителем Заводоуковского района. Ему позвонили в «Воцапе» с российского абонентского номера якобы из «Энергосбыта». Мнимый сотрудник сообщил, что личный кабинет тюменца на портале Госуслуг под угрозой взлома. Чтобы исправить ситуацию, якобы нужен удаленный доступ.

Но получив его, злоумышленник завладел реквизитами банковской карты и оформил на потерпевшего кредит, средствами которого распорядился сам. Общая сумма ущерба составила три миллиона рублей.

Как писал «Наш Город», тюменцы научились сами обманывать мошенников. По схеме с предложениями о «работе» жители области дожидаются первых выплат и прекращают общение.

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