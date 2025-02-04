Мошенники украли у тюменцев 35 млн рублей за одну неделю

Обманом на самую крупную сумму стал случай с жителем Заводоуковского района. Ему позвонили в «Воцапе» с российского абонентского номера якобы из «Энергосбыта». Мнимый сотрудник сообщил, что личный кабинет тюменца на портале Госуслуг под угрозой взлома. Чтобы исправить ситуацию, якобы нужен удаленный доступ.