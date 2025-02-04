Мошенники украли у тюменцев 35 млн рублей за одну неделю

Posted 4 февраля, 02:48
Published 4 февраля, 02:48
Modified 4 февраля, 02:55
Updated 4 февраля, 02:55
По данным прокуратуры региона, за минувшую неделю 76 жителей области стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. объем похищенного превысил 35 млн рублей.
Обманом на самую крупную сумму стал случай с жителем Заводоуковского района. Ему позвонили в «Воцапе» с российского абонентского номера якобы из «Энергосбыта». Мнимый сотрудник сообщил, что личный кабинет тюменца на портале Госуслуг под угрозой взлома. Чтобы исправить ситуацию, якобы нужен удаленный доступ.
Но получив его, злоумышленник завладел реквизитами банковской карты и оформил на потерпевшего кредит, средствами которого распорядился сам. Общая сумма ущерба составила три миллиона рублей.
Как писал «Наш Город», тюменцы научились сами обманывать мошенников. По схеме с предложениями о «работе» жители области дожидаются первых выплат и прекращают общение.