Тюменцы передали мошенникам более 30 млн рублей за несколько дней

Posted 11 февраля, 03:31
Published 11 февраля, 03:31
Modified 11 февраля, 03:33
Updated 11 февраля, 03:33
В Тюменской области за прошедшую неделю 93 жителя региона пострадали от телефонных и интернет-мошенников. Подробности сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Общая сумма, на которую удалось мошенникам обмануть тюменцев, превысила 31,5 млн рублей. Среди пострадавших, житель Сорокинского района, который лично перевел аферистам пять миллионов рублей на указанные банковские счета. Мужчина рассчитывал таким образом заработать на инвестициях на виртуальной бирже.
«О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, не подозревал. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Прокуратурой Сорокинского района организован надзор за ходом и результатами расследования», — говорится в сообщении.
В 2024 году из-за мошеннических схем злоумышленников, жители Тюменской области потеряли 1 миллиард 400 миллионов рублей. Однако, предприимчивые тюменцы разработали стратегию, в которой злоумышленники сами выплачивают деньги потенциальным жертвам.