nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 03:31

Published 11 февраля, 03:31

Modified 11 февраля, 03:33

Updated 11 февраля, 03:33

Тюменцы передали мошенникам более 30 млн рублей за несколько дней

Тюменцы передали мошенникам более 30 млн рублей за несколько дней

11 февраля 2025, 03:31
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Инвестиции
Жители Тюменской области пополнили кошельки мошенников на 30 млн рублей за неделю. От рук злоумышленников пострадали почти сто человек.

В Тюменской области за прошедшую неделю 93 жителя региона пострадали от телефонных и интернет-мошенников. Подробности сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Общая сумма, на которую удалось мошенникам обмануть тюменцев, превысила 31,5 млн рублей. Среди пострадавших, житель Сорокинского района, который лично перевел аферистам пять миллионов рублей на указанные банковские счета. Мужчина рассчитывал таким образом заработать на инвестициях на виртуальной бирже.

«О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, не подозревал. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Прокуратурой Сорокинского района организован надзор за ходом и результатами расследования», — говорится в сообщении.
Более миллиона рублей потратят в Тюмени на закупку 40 валидаторов
Узнать подробнее

В 2024 году из-за мошеннических схем злоумышленников, жители Тюменской области потеряли 1 миллиард 400 миллионов рублей. Однако, предприимчивые тюменцы разработали стратегию, в которой злоумышленники сами выплачивают деньги потенциальным жертвам.

Читайте также:
Мошенники украли у тюменцев 35 млн рублей за одну неделюТюменка лишилась 50 тысяч рублей, нажав на одну кнопку в TelegramПризер лыжных соревнований в Тюмени стал жертвой мошенников и потерял больше миллиона
#Ксения Мальчева#Тюменская область#Уголовное дело#Прокуратура#Мошенничество#Инвестиции#Телефонные мошенники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика