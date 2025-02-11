Тюменцы передали мошенникам более 30 млн рублей за несколько дней

Общая сумма, на которую удалось мошенникам обмануть тюменцев, превысила 31,5 млн рублей. Среди пострадавших, житель Сорокинского района, который лично перевел аферистам пять миллионов рублей на указанные банковские счета. Мужчина рассчитывал таким образом заработать на инвестициях на виртуальной бирже.